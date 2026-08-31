El crucero 'Spirit of adventure' hace escala por primera vez en el Puerto de Almería con casi mil pasajeros

Llegada del crucero 'Spirit of adventure' al Puerto de Almería. - BAHÍA ALMERIPORT

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha recibido este lunes por primera vez el crucero 'Spirit of adventure'; un buque de la naviera británica Saga Cruises, que llega a la ciudad con casi mil pasajeros a bordo procede de Córcega antes de continuar su itinerario con destino a Gibraltar.

Con motivo de esta primera escala en el Puerto de Almería, se ha celebrado a bordo el tradicional acto de intercambio de metopas, en el que ha participado el gerente de la Fundación Bahía Almeriport, Jorge Perals, junto al concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, y representantes de la Autoridad Portuaria.

Según ha informado la Fundación, la llegada del 'Spirit of adventure' incorpora una nueva compañía al calendario de escalas del Puerto de Almería y amplía la presencia del destino entre las navieras internacionales que operan en el Mediterráneo.

Durante su estancia, parte de los pasajeros han podido conocer distintos enclaves turísticos de Almería capital y de la provincia. "Que una naviera como Saga Cruises incorpore Almería a sus itinerarios es una señal positiva del trabajo de promoción que se está realizando y del interés que está despertando nuestro destino entre las compañías internacionales", ha señalado Perals.

El programa prevé hasta siete nuevas escalas en septiembre y octubre con unos 3.000 cruceristas. "Nuestro objetivo es seguir consolidando relaciones con las navieras, mejorar la experiencia del crucerista y conseguir que Almería gane presencia de forma estable dentro de los itinerarios del Mediterráneo", ha añadido.

La llegada de este crucero tiene lugar tras la registrada el pasado 22 de agosto por parte el 'Ambience', buque insignia de Ambassador Cruise Line, que también llegó por primera vez la ciudad con unos 1.600 pasajeros a bordo.