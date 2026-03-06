Las esculturas gigantes se instalarán durante seis meses en el Puerto de Málaga

Archivo - Imágenes de la construcción de las peanas para las estatuas gigantes que se colocaran en la entrada del puerto de Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las esculturas gigantes de Neptuno y Venus, obra de Ginés Serrán, se pondrán ver, finalmente y de manera temporal, en el puerto de Málaga. La Autoridad Portuaria ha celebrado este viernes un Consejo de Administración extraordinario durante el cual se ha vuelto a debatir la instalación de estas esculturas a la entrada del recinto, tras la polémica suscitada en la ciudad, y valorando el plazo de colocación en seis meses sin posibilidad de prórroga.

Así, una vez aportada toda la información, cada uno de los consejeros ha tenido la oportunidad de expresar su punto de vista sobre los informes jurídicos y administrativos expuestos y, finalizadas las intervenciones, se ha procedido a la votación durante la cual la mayoría de los consejeros han votado a favor de su instalación, han indicado desde el Puerto.

Cabe recordar que este consejo extraordinario se convocó para este viernes una vez recibidos los informes favorables de Puertos del Estado y después de la polémica suscitada sobre esta instalación.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha explicado que "finalmente hemos tenido el Consejo Extraordinario en el cual, pues finalmente, todos los consejeros han podido debatir sobre la cuestión de la colocación temporal de las estatuas".

Ha señalado, asimismo, que durante el consejo se ha recordado que "realmente esta decisión ya se tomó y por unanimidad el 25 de junio de 2025", pero, ha añadido, "también es verdad, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que no podemos ser ajenos a la polémica" que hay en la ciudad.

Así, el presidente de la Autoridad Portuaria ha incidido en que "era bueno una nueva reflexión, una nueva valoración". Al respecto, ha valorado, de igual modo, que "el debate ha sido abierto" y ha subrayado que todos los consejeros han tenido la oportunidad de expresar su opinión "tras analizar toda la información aportada, tanto lo que ha salido en prensa como las manifestaciones de asociaciones, como los distintos informes técnicos y jurídicos que se han ido aportando al expediente".

Finalmente, ha dicho, "la decisión del consejo ha sido mayoritariamente, por una mayoría bastante importante, favorable a la exposición temporal de estas estatuas", que, ha insistido, "va a ser improrrogable".

"Las estatuas van a estar expuestas desde el día en que oficialmente empiece su visión hasta el día que se cumplan los seis meses desde su exposición", ha concluido.