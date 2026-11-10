Formalizado el contrato de concesión para la ampliación del puerto de La Bajadilla, en Marbella (Málaga)

Puerto de La Bajadilla, en Marbella (Málaga). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la formalización del contrato de concesión para las obras de ampliación y transformación del puerto de La Bajadilla en Marbella (Málaga), por el que la nueva concesionaria asumirá la gestión de las instalaciones durante 40 años desde el 1 de enero de 2027 y, entre las medidas, incluye la remodelación del puerto con una partida de más de 200 millones de euros.

Según ha concretado la Administración autonómica en una nota, la ampliación del puerto de La Bajadilla constituye una actuación de interés general de Andalucía destinada a la mejora y modernización de las infraestructuras portuarias de la Costa del Sol, mediante la ampliación de las instalaciones existentes y la reordenación de los espacios destinados a las actividades náutico-deportivas, pesqueras y complementarias.

La actuación, promovida por la Consejería de Fomento y Movilidad a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), se trata de una concesión de "máxima relevancia" en la estrategia portuaria de Andalucía, con una inversión superior a los 200 millones de euros, sin que suponga gasto para la Junta de Andalucía, ya que será asumido íntegramente por la sociedad concesionaria y genera un canon de un millón de euros al año.

De esta manera, se contempla la construcción de nuevas obras de abrigo, muelles e instalaciones de atraque, así como la ejecución de infraestructuras terrestres, áreas técnicas, edificaciones, aparcamientos y espacios destinados a servicios portuarios y actividades comerciales y recreativas.

De igual manera, se incluye la adecuación de las playas de Venus y La Bajadilla. Su desarrollo "permitirá mejorar la capacidad y las condiciones de explotación del recinto portuario, manteniendo la actividad pesquera durante las obras de ampliación y su integración en las nuevas instalaciones".

En este sentido, la actuación supondrá una transformación del puerto de La Bajadilla al multiplicar casi por tres su capacidad y permitiendo la llegada de grandes embarcaciones de hasta 70 metros de eslora mediante la ejecución de una marina que pasará de 268 a en torno a 750 amarres. De esta forma, podrá acoger desde barcos recreativos hasta yates de gran eslora y cruceros, dando así respuesta a la "alta demanda existente en la zona".

De este modo, será una "importante intervención de ingeniería portuaria", con un dique principal de 1,13 kilómetros, que protegerá el puerto por sus lados este y sur, un contradique de 450 metros para la protección por el lado oeste y un espigón para la canalización del arroyo Primero, destinado también a separar el arroyo de la playa del Cable y contribuir a la conservación de las arenas.

Esta formalización llega después de un complejo proceso iniciado hace 16 años. La licitación del contrato de concesión del puerto de La Bajadilla se produjo en 2010, con la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea el 18 de noviembre.

El procedimiento de contratación se vio afectado en 2017 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Durante la pasada legislatura, el proyecto obtuvo una nueva autorización ambiental unificada por parte de la Junta de Andalucía, así como un informe favorable de la Dirección General de la Costa y el Mar, en relación con la adscripción del dominio público marítimo-terrestre.

Una vez reanudada la tramitación del procedimiento, la mesa de contratación propuso, con fecha 2 de julio de 2026, la adjudicación del contrato a la Unión Temporal de Empresas Marina Internacional de Marbella, al tratarse del único licitador admitido.

Una vez presentada la documentación requerida, se acordó la adjudicación del contrato para, con fecha del 3 de noviembre de 2026, formalizar el contrato con una duración de 40 años a contar desde el 1 de enero de 2027, y comprende la ejecución de las obras de ampliación y la posterior explotación de las instalaciones portuarias en las condiciones establecidas contractualmente.