Gobierno autoriza 20 millones para transformar el frente marítimo del puerto de Almería "en beneficio de la ciudadanía"

Puerto de Almería. - GOBIERNO DE ESPAÑA

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado este martes 14 la licitación del proyecto de desarrollo del frente litoral que generará un nuevo espacio puerto-ciudad de Almería y que transformará esa zona "en beneficio de la ciudadanía". Esta actuación cuenta con un presupuesto de más de 20 millones de euros --IVA no incluido--.

Tal y como ha concretado el Ejecutivo en una nota, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha dado luz verde a esta inversión para la ejecución de este proyecto en el frente marítimo del puerto de Almería, cuyas obras contarán con financiación procedente tanto del Departamento ministerial, a través de Puertos del Estado, como de la Junta de Andalucía.

Con este proyecto aprobado por el Ejecutivo, la Autoridad Portuaria de Almería impulsa la creación de un espacio de uso ciudadano sostenible, peatonal y con zonas verdes en el actual muelle de Levante del puerto de Almería, así como en la zona denominada Almadrabillas y su frente marítimo. Para eso, se plantea una imagen unitaria alineada con el reciente proyecto de urbanización realizado en las inmediaciones de las oficinas de la Autoridad Portuaria de Almería y con el nuevo diseño del paseo de Almería.

En particular, se proyectan actuaciones en seis ámbitos con una imagen común. En primer lugar, en el Morro muelle de Levante se prevé la reparación del cantil para su urbanización y apertura al uso peatonal, incorporando una gran plaza que se transforma en anfiteatro para finalizar el muelle de Levante. En este muelle de Levante se pretende conseguir una nueva perspectiva hacia el Cable Inglés y crear zonas ajardinadas, al mismo tiempo que se prevé el desarrollo de futuras zonas de restauración, dotadas de preinstalaciones.

En segundo lugar, en el puente peatonal rambla se aumentará la superficie final de la rambla para conectar el resto de las actuaciones a través de una pasarela peatonal a continuación de la que existe. Además, se recuperará el puente ferroviario actual y se instalará un pavimento de vidrio pisable junto a pantallas interactivas.

Además, en el paseo marítimo y el frente Almadrabillas se suavizarán las pendientes existentes de las plataformas y se recuperarán las cotas de los edificios actuales del Centro de Actividades Náuticas y el Catamarán, todo ello mediante movimientos de tierras para conseguir las nuevas rasantes. Por otro lado, se repavimentará todo el conjunto manteniendo zonas de arbolado.

Por último, se proyecta un mural de vidrio doble templado sobre un muro de hormigón junto al varadero del Club de Mar, iluminado con tiras LED, musealizado con datos del proyecto. Asimismo, se prevé también potenciar la imagen del Cable Inglés, que contó con financiación del dos por ciento Cultural para su rehabilitación, añadiendo una "gran explanada" para mantener el uso cultural y deportivo que se desarrolla actualmente.

A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 ('Horizonte 2030') de la Autoridad Portuaria de Almería, consensuado con Puertos del Estado, bajo la línea de inversión denominada 'Actuaciones en el frente litoral en espacios Puerto-Ciudad de Almería'.

En este contexto, el Plan de Empresa 2027 de la Autoridad Portuaria de Almería, recientemente acordado con Puertos del Estado, contempla inversiones de más de 86 millones de euros hasta 2030 para esta infraestructura estratégica del Estado con el objetivo de "mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento".