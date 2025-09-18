Los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla se unen para reclamar la singularidad del puerto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con representantes de ProSevillaPort y de la Autoridad Portuaria de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla han aprobado por unanimidad una Declaración Institucional en apoyo del reconocimiento de la singularidad del puerto hispalense por su condición de ser el único marítimo de interior de España.

Según ha informado ProSevillaPort en un comunicado, esta iniciativa, impulsada por la asociación, supone un "hito político y social" que responde "a una demanda histórica del tejido empresarial y sindical de la ciudad".

Tras la aprobación, el alcalde de la ciudad hispalense, José Luis Sanz, ha celebrado el resultado de la votación a través de la red social 'X' afirmando que el puerto sevillano es "el principal motor industrial de la provincia con una facturación que supera los 1.300 millones de euros al año y da empleo a más de 20.000 personas".

Su ecosistema empresarial abarca logística, estiba, industria, tráfico de mercancías, restauración, turismo, ingeniería, medio ambiente, arquitectura o energías renovables, entre otros sectores según ha indicado la empresa.

Cuenta con más 850 hectáreas y con la primera Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del sur del país, una Zona Franca y una terminal de cruceros en el corazón de la ciudad.

Pese a su "importancia estratégica", según ha aportado el comunicado, la Declaración Institucional recoge que el puerto de Sevilla arrastra un "profundo agravio comparativo" frente a otros españoles y europeos.

El reconocimiento de la singularidad del puerto "no solo corregiría este desequilibrio, sino que permitiría reforzar su papel como nodo logístico del sur de Europa, atraer nuevas inversiones y contribuir a los objetivos europeos de sostenibilidad".

El presidente de ProSevillaPort, Augusto Jannone, ha valorado la decisión del Pleno como "un paso histórico". "El puerto es fuente de empleo, innovación y sostenibilidad, y su reconocimiento como singular es una cuestión de justicia y de futuro para nuestra ciudad y para Andalucía".