La III edición de International Sailing Summit reúne a referentes del turismo azul y la innovación portuaria en Málaga

El III Encuentro Profesional de Náutica y Puertos Deportivos - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Encuentro Profesional de Náutica y Puertos Deportivos, International Sailing Summit, ha reunido en Málaga durante este jueves y viernes a representantes institucionales, gestores portuarios, empresas tecnológicas, expertos jurídicos e inversores para analizar el presente y el futuro de la náutica recreativa y deportiva.

Se trata, según ha informado la organización en un comunicado de una cita impulsada por Suncruise Andalucía y Mar de Alborán, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la Autoridad Portuaria de Málaga.

El encuentro ha contado además, con el apoyo de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y el patrocinio de Senda Azul-Costa del Sol y Conversia, consolidándose como uno de los principales espacios de debate y colaboración del sector náutico en España.

La jornada congresual se ha celebrado en el Auditorio Edgar Neville y ha estado inaugurada el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible en la Diputación Provincial de Málaga, Cristóbal Ortega; el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva y representante de Suncruise Andalucía y Mar de Alborán, Alberto Santana Martínez; el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio Basabe y el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet Sánchez.

Durante su intervención, Ortega, ha destacado durante la apertura "la importancia de esta cita como reflejo de la visión de futuro para la provincia, basada en la cooperación, la innovación y la sostenibilidad, con el mar como uno de los principales activos territoriales".

"La Costa del Sol se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes del Mediterráneo gracias a la calidad de su oferta y la fortaleza de sus infraestructuras. Pero también gracias a nuestra determinación por diversificar y generar nuevas oportunidades económicas", ha dicho.

Ortega ha subrayado en la presentación el creciente protagonismo del turismo náutico, apoyado en más de 160 kilómetros de costa, una extensa red de puertos deportivos y un clima casi ideal durante buena parte del año, posicionando a la Costa del Sol como líder en este segmento estratégico.

Asimismo ha incidido en la colaboración público-privada como motor del éxito: "Cuando instituciones, puertos deportivos, empresas y profesionales trabajamos juntos, creamos proyectos sólidos, competitivos y con proyección internacional".

Por su parte, Santana ha puesto en valor la colaboración entre las diferentes autoridades portuarias integradas en Suncruise. "La cooperación entre puertos es hoy más importante que nunca. Compartimos retos y oportunidades comunes y este encuentro demuestra la capacidad de Andalucía, Ceuta y Melilla para trabajar de forma coordinada en favor de la economía azul".

De igual modo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga ha destacado el crecimiento que la náutica de recreo está experimentando en los puertos españoles y su impacto sobre el desarrollo económico de los territorios.

"La náutica se ha convertido en una actividad estratégica para nuestros puertos y para nuestras ciudades. Su capacidad para atraer inversión, generar empleo y diversificar la actividad económica es cada vez mayor", ha afirmado.

Por último, Muñoz-Atanet ha subrayado la apuesta de la Junta de Andalucía por la modernización de las infraestructuras portuarias y la colaboración público-privada. "La transformación de nuestros puertos deportivos debe apoyarse en la innovación, la sostenibilidad y la inversión. Andalucía dispone de un enorme potencial para seguir creciendo como referencia náutica internacional".

PROGRAMA

El programa ha abordado durante toda la jornada cuestiones clave para el desarrollo del sector. El bloque jurídico ha analizado la evolución del marco normativo de los puertos deportivos y las concesiones administrativas con la participación de Patricia Balbuena López, Joaquín Almoguera, Alejandro Hernández del Castillo, Carlos Sanlorenzo y Joaquín Martín Ruiz.

La inversión ha centrado el segundo bloque, donde Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos ha presentado las líneas estratégicas de desarrollo de la red portuaria andaluza, seguido de un panel en el que han participado Antoni Subirana Castaño, Ignacio Javier del Río y Juan Núñez Insausti para analizar nuevas oportunidades de inversión en puertos deportivos.

La sostenibilidad y la digitalización han protagonizado el tercer bloque de la jornada. Expertos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Pandora Global System y Tecnoambiente han debatido sobre la integración de nuevas tecnologías en la gestión portuaria, mientras que Charlie Sarria ha aportado una visión divulgativa sobre la conservación marina y la importancia de acercar la sostenibilidad al conjunto de la sociedad.

Especial interés ha despertado el panel 'La náutica como eje de desarrollo territorial y portuario', moderado por Jordi Carrasco, director general de ANEN, con la participación de Ignacio Álvarez- Ossorio Ramos y Jon Asua Aberasturi, quienes han analizado el papel de los puertos deportivos como dinamizadores de la actividad económica y turística.

La seguridad marítima también ha tenido un papel destacado gracias a la intervención de Julio Carlos Fuentes Gómez, subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección General de Marina Mercante, quien ha tratado las medidas de protección y los retos regulatorios asociados a la evolución de la actividad náutica.

La última parte del encuentro ha estado dedicada al turismo náutico y los mercados internacionales. Tras la presentación del caso de éxito de Mundo Marino a cargo de Manuela Berenguer, Esther Molina Crespo ha moderado una mesa redonda en la que han participado Javier I. Noriega Hernández, Marta Díaz Barrera y Tomás Azcárate para analizar nuevas fórmulas de comercialización, promoción internacional y desarrollo de la economía azul.

La clausura ha estado a cargo de Gemma del Corral Parra, directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucía.

El encuentro se ha completado con un workshop profesional celebrado en Kaleido Málaga Port, donde empresas como 'EON Sea', 'Nautilus Dragados', 'Sarenet', 'Surcontrol', 'WIoT Náutica España' y 'Randal Systems' han presentado soluciones innovadoras vinculadas a la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad ambiental y la gestión avanzada de infraestructuras marítimas.

El workshop ha reforzado la proyección de empresas andaluzas cuyos productos y servicios son innovadores en el sector náutico, dándoles la oportunidad de presentarse ante puertos, administraciones y operadores del sector nacionales e internacionales, contribuyendo igualmente a la internacionalización de sus productos y servicios.

Uno de los momentos destacados de la jornada de este viernes ha sido la entrega del reconocimiento a la mejor empresa de tecnología e innovación aplicada a los puertos deportivos.

El premio fue entregado por Gemma del Corral Parra e Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos y hya recaído en 'Surcontrol', empresa andaluza especializada en digitalización, automatización e ingeniería avanzada.

El jurado ha valorado especialmente su capacidad para trasladar soluciones innovadoras al ámbito portuario, impulsando la eficiencia, la sostenibilidad y la transformación digital de las infraestructuras náuticas mediante tecnologías alineadas con los principios de la Industria 5.0.

Con esta tercera edición, el 'Encuentro Profesional de Náutica y Puertos Deportivos' refuerza su posicionamiento como uno de los principales foros especializados del sector náutico español y como una plataforma para impulsar la colaboración entre administraciones, puertos, empresas e inversores en torno al desarrollo de la economía azul.