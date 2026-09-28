La IV Feria del Mar de Motril reivindica el valor del producto pesquero local y la pesca responsable

Representantes de la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía, la OPP85 y el Ayuntamiento presentan la Feria del Mar que se celebra el 10 de octubre en la Lonja Pesquera del Puerto de Motril. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

La Lonja Pesquera del Puerto de Motril (Granada) acoge el 10 de octubre la IV Feria del Mar, iniciativa organizada por la Organización de Productores Pesqueros de Motril (OPP85) en el marco de su Plan de Producción y Comercialización de la campaña 2026, que tiene como objetivos poner en valor los productos de la flota pesquera local, fomentar su consumo responsable y acercar a la ciudadanía la realidad y los valores del sector pesquero.

Desde la Autoridad Portuaria de Motril destacan en un comunicado que la celebración de esta cuarta edición supone la consolidación de un proyecto que ha ido creciendo año tras año y que se ha convertido en una cita destacada de la agenda local.

El éxito alcanzado en las anteriores convocatorias ha llevado a la OPP85 a dar continuidad a una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre el sector pesquero, la ciudadanía y el territorio a través de su marca colectiva MarDeMotril.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado la importancia de iniciativas como esta "para acercar a la ciudadanía la riqueza pesquera de nuestro litoral, poniendo en valor los productos que se comercializan en la lonja y fomentando su consumo como una opción saludable, sostenible y de gran calidad".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de "dar a conocer el esfuerzo, la dedicación y el papel fundamental que desempeñan las gentes del mar, cuyo trabajo diario contribuye no solo al desarrollo económico de nuestro puerto, sino también a preservar una tradición profundamente vinculada a nuestra identidad y cultura marítima".

La jornada tendrá un marcado carácter gastronómico, divulgativo, lúdico y familiar, lo que convertirá la Lonja del Puerto de Motril en un espacio de encuentro en torno al mar y a la actividad pesquera.

La delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Granada, Carmen Lidia Reyes, ha puesto de manifiesto el compromiso de la Consejería con el sector pesquero y ha destacado el respaldo a iniciativas como la Feria del Mar, que "contribuyen a dar visibilidad a una actividad fundamental para nuestro litoral, acercando a la ciudadanía la realidad de la pesca, el trabajo de nuestros profesionales y la calidad de los productos pesqueros de proximidad".

Para la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Motril, Susana Peña, la Feria del Mar representa "una magnífica oportunidad para conocer de cerca el sector pesquero, descubrir el trabajo que hay detrás y poner en valor el producto de proximidad y de calidad que cada día llega a nuestras mesas".

Por su parte, Inmaculada Carrascosa, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Motril (OPP85) y asesora técnica en gestión pesquera de la Cofradía de Pescadores de Motril, ha querido agradecer al conjunto del sector "el esfuerzo y el trabajo que realiza cada día", poniendo especialmente en valor la labor de los profesionales y de los asociados en la protección y conservación del medio ambiente.

La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía y cuenta con la colaboración de distintas instituciones y entidades, entre ellas la Autoridad Portuaria de Motril, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, el Ayuntamiento de Motril, la Diputación de Granada, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, el Aula del Mar CEI.MAR-UGR, Coral Soul y Galpa Alborán, además de otras entidades vinculadas al desarrollo y la promoción del sector pesquero.