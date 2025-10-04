La Junta autoriza el dragado de restitución de calados de la dársena del Puerto Deportivo de Ayamonte (Huelva)

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva ha emitido la solicitud de autorización ambiental unificada del proyecto de dragado de restitución de calados de la dársena del Puerto Deportivo de Ayamonte.

Según indica la resolución, consultada por Europa Press, el objeto del proyecto es la recuperación del calado primitivo de la dársena deportiva y su bocana del Puerto de Ayamonte (Huelva), no significando esto que se pretenda crear un nuevo Canal de Acceso a dicho puerto, sino que se trata de un dragado de mantenimiento y conservación del calado del Puerto, de forma que se pueda llevar a cabo la navegación segura en esa zona.

El puerto deportivo tiene actualmente 316 atraques, repartidos en nueve fingers de atraque. El alcance es el que obliga la geometría de la dársena y su embocadura y no afecta a zonas nuevas o vírgenes en cuanto al dragado.

Así, en 2021 se realizó una batimetría en la posible zona de actuación. De esta batimetría se desprende que se ha producido una significativa perdida de calado, tanto en el interior de la dársena como en la bocana de acceso. Con el dragado propuesto en este documento se pretende restablecer la profundidad de la dársena en tres zonas diferentes, una primera interior a la -2,50, coincidente con el primer proyecto de atraques, una segunda intermedia a la cota -3, que se corresponde con la ampliación de atraques del año 2003 y una tercera a la -3,50 en la bocana. Estos son los mismos calados a los que dragó en 2015.

Debido a la imposibilidad de obtener un uso productivo del material, tal y como se desprende de la caracterización indicada, se propone (como en el dragado de 2015), el vertido directamente al mar mediante evacuación directa, en un punto situado con un mínimo de 40 metros de profundidad.

Este punto ya fue autorizado por las autoridades y organismos competentes tanto para la ejecución, en el año 2006 del 'Proyecto de Nuevo Muelle Pesquero, Puerto de Isla Cristina (Huelva)' como en el año 2015 del 'Proyecto de dragado de la dársena deportiva de Ayamonte (Huelva)', y más recientemente en el Proyecto de 2021 'Dragado de restitución de calados del canal de navegación del Puerto e Isla Cristina'.

Para la ejecución de estas obras, debido a la granulometría fangosa del material a dragar, se ha considerado el empleo de una draga de mecánica de cuchara o bivalva, que es la más adecuada al material que se pretende dragar, además de ser la que mejor se adapta al dragado entre las palancas de los atraques y zonas de pequeña superficie.

Al respecto, se recomienda el empleo de una draga de menos de 30 metros de eslora y no más de nueve o diez de manga, con calados en carga por debajo de los tres metros. En cualquier caso el contratista adjudicatario deberá definir el equipo que se compromete a aportar tanto para el dragado como para el vertido, indicando sus características y justificando su idoneidad para la ejecución de los trabajos. Es importante resaltar que la barra del Guadiana sólo permite el paso de dragas o gánguiles en marea alta, por lo que los equipos deben estar previstos de forma que puedan verter al menos 2.000 m3/día en dos turnos.

El estudio de impacto ambiental aclara que con el dragado propuesto se pretende restablecer la profundidad funcional de la dársena, aunque sin llegar a alcanzar la profundidad obtenida en dragados anteriores, con lo que "no se dragarán sedimentos anteriores al último dragado". La solución adoptada es "obligada y no caben más alternativas que las variaciones en el calado, que en ningún caso seria adecuado proyectarlas más reducidas". La alternativa cero conllevaría la colmatación de la dársena del puerto deportivo, y por tanto la perdida de calado que dificultaría enormemente la entrada y circulación de las embarcaciones en la dársena deportiva del puerto de Ayamonte.

Se han estudiado los posibles impactos que pudiera producir el dragado de la dársena deportiva del Puerto de Ayamonte, teniendo en cuenta que las fases del proyecto y las acciones que incluyen son: Fase de Ejecución (Balizamiento, Dragado y Vertido) y Fase de Operación (Tráfico Marítimo y Labores Portuarias).

El resultado es un "impacto positivo", en el que el medio físico resulta "afectado negativamente", pero cuyo "carácter desfavorable se contrarresta con el mantenimiento y la creación de empleo, en el entorno del estuario del río Guadiana y la calidad laboral de éste (carácter indefinido, a jornada completa), y por la aceptación social, por la mejoría en la economía de la comarca".