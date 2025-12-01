La Junta reparará el dique de poniente del puerto de Adra (Almería) con una inversión de medio millón de euros

Puerto de Adra (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha licitado por 536.847 euros las obras de reparación del dique de poniente en el puerto de Adra, en la provincia de Almería.

La actuación, con un plazo de ejecución estimado de seis meses, tiene como objetivo recuperar la percepción visual del fondo paisajístico desde la ciudad al reducir la altura del espaldón del dique. De este modo, se va a recuperar la visión del mar desde el borde urbano en contacto con las instalaciones portuarias.

Según ha indicado la Junta en una nota, los trabajos arrancarán en el primer semestre de 2026, conforme a las previsiones. Desde la finalización del dique de abrigo de poniente del puerto de Adra en el año 1944, se ha formado una playa estable con un ancho entre 70 y 120 metros de ancho, por lo que con el paso del tiempo se vuelve innecesario parte del espaldón de la obra de abrigo.

La demolición de dicha parte del espaldón permitirá disponer de espacio suficiente en la zona de servicio del puerto para desarrollar un recorrido peatonal a lo largo de toda la playa evitando la intrusión visual que ahora supone la estructura del dique, mejorando desde el contacto urbano el impacto visual del fondo paisajístico.

En la actualidad, los daños del intradós del espaldón sobre el camino de rodadura que registra el dique de abrigo hacen impracticable la circulación por el mismo, resultando necesario la reparación y recuperación de la funcionalidad inicial de la infraestructura.

El puerto de Adra conjuga la función pesquera con la náutico-recreativa. La flota pesquera está compuesta por buques de artes menores, cerco y arrastre, con un volumen de pesca desembarcada de 1.259 toneladas en 2024.

Asimismo, la actividad náutico-recreativa cuenta con una zona con 286 atraques disponibles de gestión directa, a los que hay que sumar los 192 atraques con los que cuenta el Club Náutico.

Desde 2019 se han invertido más de once millones de euros en el puerto de Adra. Entre las actuaciones se encuentra la nuevas instalaciones náuticas-deportivas, la ampliación en la oferta de atraques; un nuevo edificio de oficinas, aseos y la reurbanización de la zona náutica-deportiva; y la implantación de los muelles Gourmet.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas a la reparación del dique de poniente podrán hacerlo a través de la plataforma de contratación Sirec hasta el 9 de enero.