Málaga y Cádiz lideran un agosto de intensa actividad de cruceros en Andalucía, con cerca de 40 escalas

Archivo - Un crucero en el Puerto de Sevilla. - PUERTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Málaga y Cádiz se sitúan a la cabeza de la actividad de cruceros en Andalucía durante agosto de 2025, con un intenso movimiento de buques y pasajeros en plena temporada turística. La comunidad continúa consolidándose como uno de los destinos habituales en las rutas de cruceros por el Mediterráneo y el Atlántico, recibiendo buques internacionales y registrando un notable tránsito de pasajeros, mientras otros puertos andaluces como Almería, Motril (Granada) y Sevilla también acogen escalas programadas a lo largo del mes.

En Málaga, se esperan este mes 19 cruceros y más de 44.000 pasajeros, con la llegada de buques de gran capacidad como el Aidacosma o el Arvia. En agosto de 2024, el puerto malagueño recibió 40.926 pasajeros en 16 escalas, según datos recabados por Europa Press de Puertos del Estado.

Cádiz prevé en agosto más de una veintena de escalas, nueve de ellas en la primera quincena. El pasado año, la Bahía de Cádiz registró en el mismo mes 70.899 pasajeros repartidos en 28 atraques.

En Almería, el Wind Surf, con capacidad para 342 pasajeros, realizó escala el pasado 9 de agosto y está programada alguna llegada más este mes. En agosto de 2024, el puerto almeriense contabilizó 300 pasajeros con un solo crucero.

El puerto de Motril (Granada) tiene previstas dos escalas este mes, incluida la del Seven Seas Splendor el 25 de agosto. En 2024, este enclave recibió 5.051 pasajeros en cinco atraques, cifra notablemente superior a la de años anteriores.

Por su parte, Sevilla acoge este agosto dos escalas en el Muelle de las Delicias, con la llegada del SH Diana el día 14 y del Sea Dream II el 29. En agosto de 2024, el puerto sevillano registró 947 pasajeros en tres escalas, ligeramente por debajo de los 1.034 de 2023.

CIFRAS ANUALES

En el primer semestre, Málaga ha recibido 206.252 pasajeros y 151 escalas de cruceros, según datos provisionales de Puertos del Estado. Aún no se dispone de cifras de julio y agosto, por lo que la comparación anual se establece con el total de 2024, ejercicio en el que se alcanzaron 470.000 pasajeros y 285 escalas.

Por su parte, Cádiz ha contabilizado hasta junio de este año 210.000 pasajeros de crucero y 141 escalas. A falta de las cifras de julio y agosto, la referencia más reciente es la de 2024, cuando se registraron 696.000 pasajeros y 351 escalas.

En Almería, hasta el sexto mes de 2025 se han registrado 7.306 pasajeros de crucero y 14 escalas, mientras que en todo 2024 la cifra ascendió a 12.397 pasajeros y 20 escalas, y en el puerto de Motril (Granada), en el primer semestre han atracado 24 cruceros con 21.202 pasajeros, mientras que en todo 2024 se contabilizaron 39 escalas y 58.800 pasajeros.

Por último, en Sevilla, hasta este junio se han registrado 9.524 pasajeros y 41 cruceros, frente a los 21.301 pasajeros y 74 escalas de todo 2024.