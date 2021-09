Málaga capital acogerá en octubre CITCA Suncruise, el mayor evento este año en Europa sobre el turismo de cruceros

MÁLAGA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá los próximo 21 y 22 de octubre el Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía (CITCA Suncruise), una segunda edición que se celebrará en el auditorio Edgar Neville de la Diputación y en la cual se reunirán los representantes de los puertos andaluces y del sector turístico, con presencia de las mayores navieras del mundo.

"Será el mayor evento este año en Europa de turismo de cruceros y el único del mundo donde se tratan todos los aspectos de manera global" sobre este segmento, ha señalado el presidente de Suncruise Andalucía y de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada), quien ha presentado esta cita junto al viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete; el presidente del Puerto de Málaga y vicepresidente andaluz de Suncruise, Carlos Rubio; la gerente de dicha entidad, Esther Molina, y la delegada territorial de Turismo, Nuria Rodríguez, entre otros.

En esta cita se sentarán las bases de futuro del turismo de cruceros y contará con tres bloques que permitirán abordar de manera global este segmento: 'El nuevo crucerista', 'Ingeniería y diseño para la nueva era de cruceros' y 'La nueva realidad de las navieras, puertos y destinos', así como una novedad respecto a la primera edición: el homenaje al crucerista, con actividades para estos pero abiertas al público en general.

"Los puertos andaluces han sabido adaptarse a las directrices de futuro en materia tecnológica, de seguridad y de excelencia en el servicio, y estamos preparados para afrontar esta nueva etapa con todas las garantías de seguridad y sanitarias", ha sostenido García Fuentes, incidiendo en el "enorme impacto favorable" del turismo para otros sectores como el comercio, la cultura, la restauración o el patrimonio andaluz.

Esta cita pretende situar a los puertos de Andalucía en el panorama mundial de los cruceros y posicionarlos como referente en el sur de Europa. Contará con 50 ponentes y moderadores nacionales e internacionales, y con la participación de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Seadream Yatch Club, Silversea, Oceania Cruises y Emerald Cruises.

Cardenete ha destacado la importancia del turismo de cruceros para Andalucía y que junto al de eventos, reuniones y congresos es el más afectado por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. En su intervención ha relatado el trabajo realizado en este periodo para estar preparado para la vuelta de los barcos, una vez recuperada la movilidad; así como de otros eventos, como los grandes premios de motociclismo, el open de Valderrama, el rally de Andalucía o CITCA.

El viceconsejero ha agradecido a las empresas privadas de cruceros y a las autoridades portuarias su esfuerzo "ímprobo" durante la pandemia: "No había barcos que gestionar pero sí había que prepararse", una preparación que permite ser optimistas en cuanto a la llegada de cruceros.

A su juicio, el turismo tiene que ser cada vez "más sostenible, más desestacionalizado y con más valor añadido". "Que sirva esta pandemia que estamos intentando doblegar, y que parece que vamos en la vía correcta, para un rearranque del turismo con características diferenciales", ha finalizado el viceconsejero, quien ha deseado "mucho éxito" con este nuevo congreso internacional de cruceros.

Carlos Rubio, por su parte, ha resaltado la elección de la capital malagueña para este segundo congreso, una ciudad "cuyo puerto y destino son un referente en el turismo de cruceros de la región gracias a sus modernas instalaciones, las conexiones a nivel nacional e internacional y la oferta de servicios de calidad avalada por años de experiencia".

También ha aludido a la recuperación del mismo, de hecho, la presentación ha coincidido con la llegada de uno de los tres cruceros previstos este miércoles en Málaga con cerca de 1.400 turistas que ya no tienen que moverse con excursiones burbuja sino que pueden hacerlo de manera independiente para conocer la ciudad y sus atractivos.

Por su parte, la gerente de Suncruise Andalucía, Esther Molina, ha destacado que en CITCA 2021 se demostrará "que la vuelta de los cruceros es también posible y que contamos con la tecnología y la estrategia para posicionar a Andalucía como un destino crucerístico de primer orden".

EL CONGRESO

CITCA analizará el escenario que se abre tras la pandemia de la COVID, la vuelta de las operaciones y se sentarán las bases del turismo de cruceros de XXI. Todo ello bajo el lema 'The new way of cruising'.

Así, se debatirá sobre cómo está cambiando el crucerista y cuáles sus principales necesidades en un año en el que todavía sigue la pandemia de la COVID-19. Se analizará, de este modo, el papel de la digitalización, la tecnología y la sostenibilidad y qué importancia tienen desde el punto de vista del crucerista, quién por primera vez, tendrá voz en un congreso.

Este bloque tiene como objetivo el diseño, unidos, del futuro de la industria de cruceros y pensar en nuevas especializaciones de la oferta o en cómo digitalizar cada vez más las experiencias que se ofrecen al viajero.

El segundo, 'Ingeniería y diseño para la nueva era de cruceros', se analizará qué se está haciendo para idear nuevos itinerarios y cómo "repensar" la forma en la que se navega. Se verá nuevos formatos y maneras de aproximarse al crucerista antes, durante y después de su viaje; además de conocer los protocolos y medidas sanitarias de esta industria ante la COVID, sin olvidar cómo se están aplicando las nuevas tecnologías a este segmento.

El tercer bloque, 'La nueva realidad de navieras, puertos y destinos', tratará sobre el "renacimiento" del turismo de cruceros y los nuevos diseños en términos de tematización, especialización, sostenibilidad o accesibilidad en los que la industria está trabajando.

Con CITCA 2021 culmina el plan de acción de Suncruise para este año, que incluye distintas acciones como la creación del Observatorio de Turismo de Cruceros, el lanzamiento de Suncruise News y de una serie de los seminarios web durante el ejercicio, además de la promoción conjunta y asistencia a todas las citas y ferias nacionales e internacionales del sector.