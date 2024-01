Más del 30% de los cruceros que llegan al puerto de Málaga son de segmento premium

MÁLAGA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más del 30% de los cruceros que llegan al puerto de Málaga son del segmento premium o de lujo, una tendencia que se ha ido asentando a lo largo de los últimos años en el recinto portuario de la capital, que este año 2024 prevé una cifra similar de cruceristas a la de 2023, que estuvo por encima de los 510.000 viajeros.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, en una entrevista en el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el puerto de Málaga ha pasado de grandes cruceros generalistas a pequeños cruceros de más lujo.

"Ahora mismo, aproximadamente el 30% del tráfico que recibimos de cruceristas es de los segmentos premium y lujo. Esto es muchísimo si pensamos en los volúmenes que estamos trabajando. Es una de las líneas de trabajo de esta autoridad portuaria y de la propia ciudad, porque en esto vamos de la mano la ciudad, la provincia, la Junta de Andalucía y el puerto", ha subrayado.

Para Rubio este pasado año 2023 ha sido el de la "plena recuperación" en el puerto de Málaga con más de 510.000 cruceristas, en el que incluso se superaron cifras de 2019. "Las previsiones que tenemos para el año 2024 son muy similares. Tenemos un número de escalas confirmado a día de hoy muy similar al 2023, y a partir de ahí todo dependerá de la ocupación de estos barcos", ha apuntado.

Preguntado al respecto de la sequía y sus consecuencias, Rubio ha señalado que sería un escenario "muy peligroso" que los cruceristas llegaran a Málaga y se encontraran con cortes de agua en los hoteles. "Sería crítico que se diera esa circustancia, es decir, que lleguen a un hotel y no tengan agua para ducharse. Eso no se puede concebir y hay que buscar soluciones para que eso no suceda", ha apuntado.

Para Rubio, a corto plazo la solución para luchar contra la sequía que se impondrá será la de las desaladoras, pero preguntado por la planificación de la Junta a largo plazo para traer barcos con agua al puerto, ha dicho que sería un recurso "muy, muy caro", y también ha recordado que en el puerto ya se hicieron algunas infraestructuras en 1995 para estos desembarcos de agua debido a una fuerte sequía, y que ahora se está estudiando el estado de las mismas para retomarla y ampliarlas en caso de que sea necesario por la ausencia de lluvias.