La Policía Portuaria de Motril (Granada) impulsa su formación en materia de tráfico

La Policía Portuaria de Motril impulsa su formación en materia de tráfico - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Portuaria de Motril (Granada) ha celebrado una jornada formativa dedicada a la seguridad y la gestión del tráfico dentro del recinto portuario, con el objetivo de que todos los agentes conozcan en profundidad la normativa vigente y puedan aplicarla de manera eficaz en su ámbito de actuación.

Esta iniciativa responde al compromiso de incrementar de forma paulatina el nivel formativo de sus efectivos y reforzar así su preparación operativa.

La jornada ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, concretamente del Destacamento de Tráfico de Granada, cuyos profesionales han aportado su experiencia y conocimientos especializados.

Estas sesiones se enmarcan en un programa de formación continua orientado a mejorar la coordinación institucional, actualizar conocimientos y seguir elevando los estándares de seguridad dentro del puerto.

Asimismo, la jornada ha combinado contenidos teóricos con el análisis de casos prácticos adaptados a la realidad operativa del puerto, abordando situaciones habituales en materia de regulación del tráfico, control de accesos y actuación ante incidencias.

Este enfoque permite a los agentes reforzar sus capacidades de respuesta y aplicar criterios homogéneos en su labor diaria, contribuyendo a una gestión más ágil, segura y eficiente del entorno portuario.

Con acciones como esta, la Autoridad Portuaria busca reafirmar su apuesta por la formación, la cooperación entre cuerpos y el servicio público, pilares fundamentales para garantizar un entorno portuario más seguro y eficiente.