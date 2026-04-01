Publicado 01/04/2026 12:26

La Policía Portuaria de Motril (Granada) impulsa su formación en materia de tráfico

La Policía Portuaria de Motril impulsa su formación en materia de tráfico
La Policía Portuaria de Motril impulsa su formación en materia de tráfico - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Portuaria de Motril (Granada) ha celebrado una jornada formativa dedicada a la seguridad y la gestión del tráfico dentro del recinto portuario, con el objetivo de que todos los agentes conozcan en profundidad la normativa vigente y puedan aplicarla de manera eficaz en su ámbito de actuación.

Esta iniciativa responde al compromiso de incrementar de forma paulatina el nivel formativo de sus efectivos y reforzar así su preparación operativa.

La jornada ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, concretamente del Destacamento de Tráfico de Granada, cuyos profesionales han aportado su experiencia y conocimientos especializados.

Estas sesiones se enmarcan en un programa de formación continua orientado a mejorar la coordinación institucional, actualizar conocimientos y seguir elevando los estándares de seguridad dentro del puerto.

Asimismo, la jornada ha combinado contenidos teóricos con el análisis de casos prácticos adaptados a la realidad operativa del puerto, abordando situaciones habituales en materia de regulación del tráfico, control de accesos y actuación ante incidencias.

Este enfoque permite a los agentes reforzar sus capacidades de respuesta y aplicar criterios homogéneos en su labor diaria, contribuyendo a una gestión más ágil, segura y eficiente del entorno portuario.

Con acciones como esta, la Autoridad Portuaria busca reafirmar su apuesta por la formación, la cooperación entre cuerpos y el servicio público, pilares fundamentales para garantizar un entorno portuario más seguro y eficiente.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado