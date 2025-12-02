Puente defiende las inversiones en puertos andaluces y acusa al PP de "populismo de infraestructuras"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. Imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha defendido las inversiones del Gobierno en los puertos andaluces y ha acusado al Partido Popular (PP) de "populismo ferroviario y de infraestructuras".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado celebrada este martes y recogida por Europa Press, Puente ha indicado que la comunidad andaluza "no sufre ninguna discriminación en materia de infraestructuras", en respuesta a la pregunta formulada por la senadora del PP por Málaga, Lucía Yeves Leal, sobre la justificación que se ofrece desde el Ejecutivo central a la "discriminación" que sufre Andalucía en relación con la inversión en sus puertos.

De hecho, el ministro ha apuntado que "es la segunda comunidad autónoma en la que más invierte el Gobierno de España", quien ha asegurado que "en el año 2026 el 20 por ciento de la inversión de todo el sistema portuario español irá a Andalucía".

En este sentido, el responsable de Transportes ha insistido en que "los puertos de Andalucía van a acaparar el 20 por ciento de las inversiones de todos los puertos de España solo en el año 2026", y ha criticado que el PP "se tiene que sacar siempre de la chistera algún argumento para los agravios y para enfrentar territorios".

Además, Puente ha asegurado que "el puerto de Algeciras será el tercero de España que más inversión acapare después del de Barcelona y del de Valencia", y ha afirmado que "están encantados en este enclave con las inversiones que estamos realizando". Por último, el ministro ha acusado al PP de tener "un desconocimiento palmario del modelo portuario español" y les ha instado a "repasárselo".