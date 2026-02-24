El Puerto de Algeciras advierte del desvío de inversiones en los puertos comunitarios afectados por el ETS

Archivo - Puerto de Algeciras. - PUERTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras ha advertido del desvío de inversiones en los puertos comunitarios afectados por el ETS (Emissions Trading System) en unas jornadas celebradas en Bruselas de presentación en Europa de los primeros resultados del Observatorio de Puertos del Estado para medir el impacto del EU-ETS.

En una nota de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), ha señalado que el trabajo confirma la pérdida de competitividad, conectividad y estabilidad del sistema portuario europeo frente a puertos terceros no afectados por la citada regulación.

El encuentro, organizado por la Organización de Puertos Europeos (ESPO), lo abrió el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y contó con la explicación detallada de indicadores a cargo de Manuel Arana, director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, mientras que la clausura corrió a cargo del vicepresidente de ESPO y presidente de la APBA, Gerardo Landaluce.

Ahí, Landaluce ha mostrado su preocupación en el desvío de inversiones y la reducción de empleo que supone para los puertos europeos la aplicación del ETS. En este sentido, ha remarcado que, según los datos disponibles, en los próximos años podrían desviarse hasta 7.400 millones de euros hacia puertos de terceros países del entorno europeo, lo que se traduciría en un incremento estimado del 60% en su capacidad operativa.

Aunque el 1 de enero de 2024 entró en vigor el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, Algeciras ha venido alertando desde 2020 de las repercusiones que tendría para los puertos europeos, con disfunciones, desvíos de buques y tráficos a puertos de terceros países próximos a la UE con la consiguiente fuga de CO2 del espacio europeo, ha recordado la APBA.

Landaluce ha recordado que la propia comisión solicitó entonces datos objetivos sobre el citado impacto. "Ahora que tenemos datos sólidos y rigurosos que lo confirman, ha llegado el momento de mantener un diálogo constructivo y trabajar juntos con el objetivo de evitar efectos no deseados sobre la competitividad del sistema portuario europeo y, con los ajustes oportunos, aprovechar esta oportunidad para garantizar que los objetivos climáticos se alcanzan sin erosionar la competitividad de los puertos europeos", ha concluido el presidente del puerto de Algeciras.