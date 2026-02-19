Publicado 19/02/2026 10:15

El Puerto de Algeciras cierra enero con una actividad de siete millones de toneladas

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras ha cerrado enero con una actividad de 7,07 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 14% respecto al arranque del año pasado consecuencia de las sucesivas paradas y limitaciones de actividad provocadas desde el 21 de enero hasta el pasado fin de semana por el tren de borrascas que ha azotado la provincia de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.

En una nota, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha señalado que las sucesivas borrascas han afectado a todas las terminales y a todos los tráficos portuarios, así como que esa afección se evidenciará también en los tráficos del mes de febrero.

En cuanto a la actividad de enero ha indicado que los graneles líquidos sumaron 1,8 millones de toneladas, los sólidos 11.937 toneladas y la mercancía general 4,6 millones. Por su parte, el suministro de combustible a buques acumula 227.914 toneladas de producto y la descarga de Pesca fresca, con la flota amarrada más del 30% de los días de enero, se limita a 66 toneladas.

El tráfico de contenedores movidos en las terminales alcanzó los 339.188 teus, con un 8% menos de portacontenedores entrados a puerto. También se han resentido, según la APBA, las rotaciones de los ferries del Estrecho, con un 15% menos que transportaron 384.350 pasajeros, 89.935 vehículos y 40.825 camiones.

Además, ha recordado que en el mes de enero la línea Algeciras-Tánger Med estuvo parada cuatro días completos y un quinto parcialmente, dos días días completos en lo que se refiere a la línea Algeciras-Ceuta y cinco días completos y cuatro parciales en la conexión Tarifa-Tánger Ciudad.

