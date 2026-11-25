El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, en la 54 Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítima. - APBA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y vicepresidente de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), Gerardo Landaluce, ha participado en la 54 Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CPMR), celebrada en Stavanger (Noruega), donde ha reclamado una regulación europea que preserve la competitividad de los puertos.

Además, en el encuentro ha reivindicado el papel de los puertos como infraestructuras críticas para la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas logísticas y la autonomía estratégica europea. Asimismo, ha advertido de las consecuencias que supondría la pérdida de capacidad de transbordo frente a puertos de terceros países en cuanto a la conectividad, las inversiones, la actividad y el empleo en Europa, según ha indicado en una nota la APBA.

Por ello, Landaluce ha reclamado unas condiciones de competencia equilibradas y mecanismos que eviten la fuga de carbono y el desvío de tráficos como consecuencia de la aplicación del EU ETS marítimo. "No se trata de elegir entre descarbonización y competitividad, sino de diseñar políticas que permitan avanzar en ambos objetivos", ha manifestado.

El presidente de la APBA también ha defendido la modernización del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla-Madrid-frontera francesa y su integración efectiva en la Red Transeuropea de Transporte para reforzar la conectividad y la capacidad de respuesta del sistema logístico europeo.

Además, en materia de cooperación internacional, ha subrayado la contribución de los puertos a Global Gateway y se ha referido al corredor verde y digital entre Algeciras y Panamá como ejemplo de colaboración para impulsar la descarbonización, la digitalización y la eficiencia de las cadenas logísticas.

Landaluce ha concluido reclamando una mayor coordinación entre las instituciones europeas, las regiones, los puertos y la industria para compatibilizar la transición energética con la competitividad y reforzar la autonomía estratégica europea. "Europa necesita puertos fuertes, competitivos, seguros y bien conectados", ha señalado el presidente de la APBA, que ha añadido que "los puertos no son únicamente los lugares por los que Europa comercia con el mundo, son también las plataformas desde las que Europa construye su autonomía estratégica y su resiliencia, sus alianzas y su posición estratégica internacional".