El Puerto de Almería avanza en su camino hacia las 'cero emisiones' con muelles electrificados, energías renovables e IA

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, junto a representantes de autoridades portuarias y navieras durante la jornada técnica 'Neptuno', celebrada en Palma de Mallorca. - APA

PALMA DE MALLORCA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería avanza en su objetivo de cero emisiones con la electrificación de muelles, el impulso de energías renovables, la aplicación de medidas de eficiencia energética y el uso de inteligencia artificial (IA) para evolucionar como nodo climáticamente neutro, favorecer su convivencia con la ciudad, reducir el impacto medioambiental de la actividad portuaria y hacer más eficientes las operaciones desde el punto de vista logístico.

Así lo ha expuesto este lunes la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, durante su participación en la jornada técnica 'Neptuno', celebrada en el Port Center de Palma de Mallorca, donde ha intervenido en una mesa de debate sobre la transición energética de los puertos.

Soto ha compartido la mesa con el presidente de Baleària, Adolfo Utor; las presidentas de las autoridades portuarias de Cádiz y Valencia, Teófila Martínez y Mar Chao, respectivamente; y el director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Antonio Ginard.

La presidenta de la APA ha puesto como ejemplo de esta estrategia el sistema Acopia, implantado en el puerto para optimizar las operativas portuarias y su comportamiento medioambiental mediante IA.

Para ello, el sistema utiliza datos objetivos obtenidos durante cerca de dos años de monitorización en tiempo real de la calidad del aire, de la calidad acústica y de su vinculación con la actividad portuaria.

A partir de esa información, la IA simula posibles escenarios futuros según las condiciones meteorológicas, lo que permite "actuar preventivamente y evitar un impacto negativo en el ambiente y aumentar la eficiencia de una operación portuaria".

Otra de las vías expuestas ha sido la electrificación de los muelles para implantar el sistema Onshore Power Supply (OPS), que será obligatorio en todos los puertos de la Red Transeuropea de Transporte en 2030. Con este sistema, los buques podrán conectarse eléctricamente a tierra durante las escalas, "lo que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación acústica".

En esta línea, la APA licitará "en breve" la subestación eléctrica necesaria para llevar a cabo la electrificación. Esta infraestructura tendrá capacidad para 20 megavoltamperios y cuenta ya con una reserva garantizada de ocho megavatios, con la que se podrán alimentar hasta cinco buques de línea regular de manera simultánea.

El OPS ha centrado gran parte del debate. Según ha quedado constatado en la mesa, la principal dificultad del sistema portuario para cumplir en 2030 con esta obligatoriedad europea radica en la garantía de potencia, una cuestión que Almería ha solventado con ese compromiso de ocho megavatios.

Además, se ha apuntado la necesidad de una política energética nacional que garantice el suministro de esa potencia donde la ley obligue a disponer de ella y que establezca tarifas globales para evitar la competencia entre puertos e incluso con los combustibles tradicionales, de manera que a las navieras les resulte más rentable optar por el OPS que por el combustible.

RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las energías renovables y la eficiencia energética son otros dos objetivos en los que trabaja la APA, recogidos en su Plan Estratégico de Sostenibilidad. Respecto a las energías limpias, Soto ha indicado que en 2026, con las plantas solares fotovoltaicas para autoconsumo instaladas, el Puerto de Almería generará una cantidad de energía limpia en balance neto similar a la que consume la APA de manera directa.

Para 2027, con la planta fotovoltaica de 885 kilovatios sobre una hectárea de superficie, que saldrá a licitación este semestre para su ejecución, "alcanzaremos el objetivo de huella de carbono cero, en cuanto a consumo directo de energía eléctrica por parte de la APA en el Puerto de Almería y, también en el Puerto de Carboneras, con la proyección de otra planta".

Por otro lado, en 2027 todos los edificios de la Autoridad Portuaria de Almería contarán con calificación energética A o B. Ya tienen esa calificación el edificio Varadero, el Puesto de Control Fronterizo y la sede de la APA desde este año gracias a la nueva envolvente.

La APA ha recordado que solo faltan el edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios, cuya ejecución está actualmente en licitación, y la estación marítima, cuyo proyecto de ejecución está en fase de redacción para diseñar una envolvente y licitar su construcción este año.

EL PUERTO, COMO IMPULSOR DE ENERGÍAS LIMPIAS

El Puerto de Almería está inmerso en la transición energética en sus instalaciones y, además, impulsa el desarrollo de energías limpias a través de infraestructuras resilientes. En este ámbito, la ampliación del Muelle de Pechina "también puede favorecer el desarrollo de energía eólica marina por la proximidad del Puerto de Almería a diversas zonas de alto potencial" para parques eólicos en la región mediterránea.

La ampliación del Muelle de Pechina, con una inversión prevista de 30 millones de euros, ha sido beneficiaria de seis millones de euros de fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2021-2027 para el impulso de una red transeuropea de transporte eficiente y sostenible.