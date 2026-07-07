El Puerto de Almería proyecta un restaurante y un supermercado en una nueva área de servicio en la zona Poniente

Diseño de la nueva área de servicio proyectada en el Puerto de Almería, en su acceso por la zona Poniente. - APA

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha presentado este martes el proyecto para crear una nueva área de servicio en la entrada por la zona de Poniente que, con una inversión de 7,7 millones de euros, contará con un supermercado y un restaurante que dará servicio al millón de pasajeros que, de forma anual, emplea este nodo en sus conexiones marítimas.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha dado a conocer la actuación junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el asesor jurídico de Garajes Indalo, el abogado de Lealtadis Abogados Joaquín Monterreal, ha expuesto que con este proyecto, que ejecutará mediante concesión administrativa a la mercantil.

El objetivo, según ha explicado la APA en una nota, es reurbanizar un espacio de más de 8.500 metros cuadrados actualmente ocupado por construcciones "obsoletas" que ofrezca servicios de restauración y alimentación a los pasajeros en una zona "estratégica y de paso obligado" junto al acceso por la N-340 por el barrio de Pescadería.

El proyecto, que se prevé esté ejecutado en 2028, también beneficiará a la comunidad portuaria y a la ciudadanía. Además, se embellecerá el entorno con zonas ajardinadas que potenciarán la imagen del edificio Varadero y la entrada a la ciudad de Almería por poniente.

MÁS DE 150 APARCAMIENTOS

La mercantil Garajes Indalo prevé una inversión de 7,7 millones de euros en la ejecución del proyecto sobre una parcela de 8.559 metros cuadrados de los que se construirán 5.236. Esta actuación incluye, además, 156 plazas de aparcamiento.

Según Monterreal, el restaurante tendrá una superficie de 350 metros cuadrados. Se trata de un local independiente --'free standing'-- de una planta, que permite una mayor visibilidad y accesibilidad desde la vía pública, y está pensado para ofrecer un "entorno cómodo y acogedor, favoreciendo la circulación peatonal y la integración con las áreas comunes del conjunto portuario".

Por su parte, la superficie de alimentación ocupará 4.886 metros cuadrados divididos en dos plantas: la baja que albergará un aparcamiento y la primera planta la superficie de ventas y almacén.

La construcción y explotación del comercio de alimentación al por menor y el establecimiento de restauración con zona de aparcamiento se ejecutará sobre una parcela definida en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Almería como uso complementario.

Estos servicios y su ubicación permitirán a los viajeros, especialmente durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), tener acceso a productos esenciales y opciones de alimentación durante la espera, "mejorando su experiencia viaje".

Por otro lado, se optimiza el flujo de pasajeros, puesto que, "al contar con más servicios dentro del puerto, los pasajeros podrán realizar compras y alimentarse sin abandonar la zona portuaria, lo disminuirá la congestión en las áreas aledañas, facilitando la organización del tránsito y evitando retrasos en el embarque".

CINCO MILLONES DE EUROS EN INGRESOS

"La construcción de esta área de servicio reforzará la imagen del puerto de Almería como un punto de embarque moderno y eficiente, alineado con las necesidades de los pasajeros y potenciará el desarrollo económico de la zona de influencia", ha destacado la presidenta.

Asimismo, ha estimado que la actuación supondrá "generar empleo e ingresos para la Autoridad Portuaria" con el fin de "revertirlos en nuevas oportunidades a través, principalmente, de obra y servicios portuarios". Concretamente, la zona de servicio generará en torno a 50 empleos directos una vez esté en funcionamiento y propiciará unos ingresos a la APA superiores a los cinco millones de euros.

La actuación quedará integrada en los trabajos de reorganización y reordenación del dominio público portuario que ejecuta la Autoridad Portuaria de Almería en la zona de poniente del puerto.

Además, según ha especificado la APA, será "compatible" con el proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de acceso directo desde la Autovía A-7, de modo que la entrada a esta parcela "será aún más sencilla una vez esté ejecutado".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que la incorporación de un restaurante y un supermercado al Puerto de Almería supone "un paso más en la mejora de los servicios que ofrece la infraestructura portuaria, una actuación que beneficiará tanto a quienes utilizan diariamente el puerto como a los vecinos de la ciudad, que contarán con una oferta comercial y de restauración más amplia y accesible".

Ha señalado que Almería continúa inmersa en un proceso de transformación y modernización en el que el Puerto también avanza con iniciativas que refuerzan su integración funcional con la ciudad y amplían las oportunidades de uso y disfrute de este espacio.

En este sentido, ha valorado la acción de la APA para modernizar sus instalaciones y dotarlas de nuevos servicios, "favoreciendo un puerto más dinámico, abierto y útil para la ciudadanía".

La alcaldesa ha subrayado que actuaciones como esta contribuyen a dinamizar la economía local, generar actividad y empleo y consolidar un entorno cada vez más atractivo, reafirmando el compromiso compartido de seguir impulsando una Almería que crece y mejora desde la colaboración entre instituciones.