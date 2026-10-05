El Puerto de Cádiz acerca el mundo de los cruceros escolares de la Bahía con el programa 'Todos a bordo'

La presidenta de la APBC, Teófila Martínez, en la presentación del programa educativo 'Todos a bordo', junto a la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Educación, José Angel Aparicio. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, ha presentado este lunes el programa educativo 'Todos a bordo', una iniciativa destinada a acercar el mundo de los cruceros y la actividad portuaria al alumnado de quinto y sexto de Primaria de los centros educativos de la Bahía de Cádiz, como son Puerto Real, El Puerto de Santa María y la capital gaditana.

'Todos a bordo' es un proyecto educativo internacional diseñado por Cruise Lines International Association (CLIA) y desarrollado por distintas autoridades portuarias de España, Portugal e Italia, como ha indicado la APBC en una nota.

La iniciativa propone llevar a las aulas la realidad de los cruceros a través de sesiones dinámicas e interactivas en las que los escolares pueden conocer de mano del personal de la Autoridad Portuaria las distintas profesiones que hacen posible el funcionamiento de un buque y el desarrollo de una escala.

Más allá del conocimiento de estas profesiones, el programa pretende transmitir algunos de los valores que forman parte de la convivencia a bordo de un crucero, como la tolerancia, la diversidad cultural, el respeto a otras culturas, el trabajo en equipo y el compromiso con la protección del medio ambiente.

Durante la presentación, en la que han estado también la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Educación en Cádiz, José Ángel Aparicio, la presidenta de la APBC ha destacado la importancia de acercar el puerto a las nuevas generaciones.

"Queremos que los niños y niñas de la Bahía conozcan el puerto que tienen al lado, que comprendan que el puerto no es solo el lugar al que llegan y del que salen barcos, sino que detrás de sus muelles hay empleo, actividad económica, logística, servicios, tecnología y muchas oportunidades profesionales", ha señalado.

En este sentido, se ha destacado que 'Todos a bordo' busca también mostrar a los escolares profesiones que quizá desconocen y acercarles las oportunidades laborales relacionadas con el ámbito marítimo y portuario, además de poder despertar, en el futuro, nuevas vocaciones vinculadas a estos sectores.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha manifestado que el programa representa "una oportunidad" para acercar a este alumnado de Primaria a una realidad de su entorno próximo, como es el Puerto de la Bahía de Cádiz, desde una metodología activa, participativa y basada en el juego y la interpretación.

Para la delegada es importante que el programa se desarrolle en 60 centros educativos de Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María, posibilitando que conozcan las diferentes profesiones vinculadas al ámbito marítimo y portuario, y comprendan cómo el trabajo coordinado de personas con distintas responsabilidades hace posible el funcionamiento de un crucero, y en un sentido más amplio de un puerto.

Colombo ha subrayado también que la propuesta incorpora valores educativos "especialmente relevantes" en estas edades, como el trabajo en equipo, la diversidad cultural, la tolerancia, el respeto a otras culturas y el compromiso con el medio ambiente, al tiempo que puede contribuir a ampliar el conocimiento del alumnado sobre posibles itinerarios profesionales.

Para terminar, ha recordado que esta iniciativa se enmarca en una línea de colaboración educativa "con proyección de futuro", que tendrá continuidad con las actividades vinculadas al 125 aniversario de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en 2027.

125 AÑOS MIRANDO HACIA EL FUTURO

La presentación de 'Todos a bordo' ha servido además para avanzar algunas de las iniciativas que la Autoridad Portuaria está preparando con motivo del 125 aniversario de la constitución de la Junta de Obras del Puerto de Cádiz.

Como se ha adelantado, se está trabajando ya en un programa de actos y actividades conmemorativas en el que los colegios y los estudiantes de la Bahía tendrán también un papel protagonista.

La celebración será una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones la historia del Puerto de la Bahía de Cádiz, pero también su presente y su futuro.

En este marco, se está preparando, entre otras iniciativas, un proyecto de investigación dirigido al alumnado de Bachillerato que les invitará a conocer cómo es actualmente el puerto y cuál es la situación y las perspectivas del sector para que, a partir de ese análisis, puedan diseñar el puerto de dentro de 25 años.

El proyecto ganador formará parte de una cápsula del tiempo que se abrirá en 2052, coincidiendo con el aniversario de la constitución de la Junta de Obras.

De esta forma, la Autoridad Portuaria quiere que la celebración del 125 aniversario no sea únicamente una mirada al pasado, sino también una oportunidad para que las nuevas generaciones participen en la construcción de la visión del puerto del futuro.