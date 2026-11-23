Archivo - La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila Martínez, en el foro "La economía andaluza desde sus puertos". ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, ha calificado el anuncio del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mauritania para renovar el protocolo de pesca de "buenísima noticia" y ha destacado que llega "antes de lo esperado, después de meses de incertidumbre y de intensas gestiones para garantizar la continuidad de la actividad".

Martínez ha insistido en que "ahora es fundamental" agilizar los trámites necesarios para que los barcos puedan volver a faenar "cuanto antes" en aguas mauritanas.

En una nota, la Autoridad Portuaria ha recibido "con enorme satisfacción" esta noticia, que permitirá recuperar una actividad "de gran importancia económica y social" para el puerto gaditano y para el conjunto del sector pesquero.

Teófila Martínez ha querido reconocer especialmente "el esfuerzo" realizado desde el pasado mes de junio por los armadores, con María José de Pazo a la cabeza, y por el conjunto del sector pesquero, así como la importancia de las reuniones mantenidas durante las últimas semanas con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Cádiz y Huelva para impulsar una solución.

La presidenta ha podido comprobar personalmente la "satisfacción" que ha generado el anuncio durante una visita realizada este lunes a la lonja de Cádiz, recordando "el pesimismo" que existía en el sector ante la posibilidad de una paralización prolongada de la actividad.

Además, ha advertido de la importancia de recuperar el suministro de pescado de cara a las próximas fiestas navideñas, ya que una demora en la reanudación de la actividad podría traducirse en un incremento de los precios tanto para las familias como para la hostelería.

La Autoridad Portuaria ha recordado que la falta de acuerdo amenazaba con provocar pérdidas económicas estimadas "entre 40 y 50 millones de euros" para el sector y las actividades vinculadas a los puertos andaluces.

Por todo ello, Martínez ha felicitado a todos los que han contribuido a alcanzar este acuerdo y ha reiterado su petición de que se agilicen las autorizaciones pendientes. "Ahora que se ha conseguido lo difícil, esperamos que se haga cuanto antes lo fácil: dar el permiso para que los barcos vuelvan a faenar", ha apremiado.