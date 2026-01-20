El Puerto de Cádiz dispone ya del préstamo del BEI para la ejecución de la fase 2 de la teminal de contenedores

Archivo - Ejecución de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz. - APBC - Archivo

El cumplimiento del plan de ejecución de la Fase II de la nueva terminal de contenedores ha llevado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) a disponer, a finales de 2025, del préstamo firmado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En una nota, ha recordado que el contrato con el BEI se firmó en julio de 2023 por importe de 30 millones de euros con la finalidad de financiar el proyecto y ha sido dispuesto el pasado 16 de diciembre de acuerdo con las previsiones de ejecución del proyecto contemplado en su Plan de Inversiones.

Asimismo, ha señalado que la obra se encuentra a un 88% de su ejecución, lo que supone un importe certificado cercano a los 48 millones de euros. En la actualidad se encuentra finalizada la estructura principal del muelle, formada por ocho cajones de hormigón armado de 63,68 metros de eslora, 27 metros de manga en zapata y 20,5 metros de puntal, lo que conforma una alineación de 510 metros adicionales.

El recinto creado entre la nueva alineación, el muelle 5 y la fase 1 de la terminal se encuentra relleno con material procedente del dragado de la canal y de la zona de maniobra del nuevo muelle. Además, se ha finalizado la primera fase de la precarga para consolidación de los terrenos y durante las próximas semanas finalizará la segunda fase de las tres proyectadas.

La APBC ha señalado que se está avanzando en la ejecución de la superestructura del muelle, que eleva su cota de finalización en 2,5 metros (hasta la cota +7,0) y en la que se situarán los elementos de atraque y amarre, los carriles de grúa y todas las instalaciones necesarias para el servicio al buque.

Asimismo, ha recordado que el proyecto, que se ejecuta por un importe de 54,6 millones de euros, forma parte del proyecto 'Cádiz Container Multimodal Terminal and Land Access. Phase II", cofinanciado por la Comisión Europea a través de la convocatoria 2021 de los fondos CEF (Connecting Europe Facility), ascendiendo el importe de la ayuda a 15,65 millones de euros.

Se trata de ampliar el muelle ya ejecutado en la fase I en una longitud de 510,45 metros, con lo que se obtendrá una línea de atraque total de 1.100 metros, con calado de 16 metros respecto al cero del puerto. La superficie de explanada se incrementará en aproximadamente diez hectáreas, obteniéndose de esta forma una terminal con un total de 40 hectáreas dedicadas al tráfico de contenedores (Lo-Lo).