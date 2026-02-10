El Puerto de Cádiz impulsa la biodiversidad marina con la instalación de seis estructuras ecológicas

Estructuras ecológicas, denominadas LUBs, instaladas en el Puerto de Cádiz - OCEAN ECOSTRUCTURES

CÁDIZ 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha puesto en marcha un proyecto para potenciar la biodiversidad marina mediante la instalación de seis estructuras ecológicas, denominadas LUBs, en dos puntos del puerto, todo ello junto con la empresa tecnológica Ocean Ecostructures y con el objetivo de reforzar la sostenibilidad y la integración ambiental de sus infraestructuras.

Las estructuras LBU son piezas inspiradas en arrecifes naturales que se sumergen en el mar y se monitorizan mediante robótica submarina e inteligencia artificial, permitiendo obtener datos a tiempo real sobre biodiversidad y biomasa, ha explicado en una nota la APBC.

Están diseñadas para favorecer la colonización de organismos marinos y la generación de hábitats complejos en superficies artificiales, contribuyendo a incrementar la riqueza biológica y la presencia de vida marina.

La actuación se apoya en una solución multitecnológica desarrollada por Ocean Ecostructures, que permite transformar superficies portuarias en espacios capaces de albergar mayor vida marina, con resultados medibles y sin interferir en la operativa.

En concreto, se han instalado tres estructuras LBUs en el extremo del dique que sirve de apoyo a la punta del espaldón de la Nueva Terminal de Contenedores. En este emplazamiento se han colocado dos unidades de tecnología 3D y una unidad fabricada en CaCO3, materiales y diseños desarrollados a partir de criterios científicos y biomiméticos que replican el funcionamiento de un arrecife natural.

Asimismo, se han instalado otras tres estructuras similares en el extremo del dique de San Felipe.

Para la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, esta iniciativa "pone de manifiesto una actitud proactiva en la integración de la sostenibilidad y la protección del medio marino en la gestión portuaria".

En este sentido, ha destacado que la Autoridad Portuaria "no solo responde a los retos ambientales actuales, sino que se adelanta a ellos mediante la implantación de soluciones innovadoras que permiten compatibilizar la actividad portuaria con la mejora de la biodiversidad".

"Este tipo de iniciativas consolidan un modelo de puerto moderno, responsable y comprometido con su entorno, basado en la anticipación, la tecnología y la generación de beneficios ambientales reales y medibles", ha aseverado Martínez.