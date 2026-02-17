El Puerto de Cádiz invierte 322.000 euros en renovar su flota con diez nuevos vehículos híbridos y eléctricos

Archivo - Un crucero en el Puerto de Cádiz. ARCHIVO. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha invertido 322.395 euros (IVA incluido) en la adquisición de una decena de vehículos híbridos y eléctricos para priorizar en eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

De los nuevos diez vehículos, seis se suman a la flota de la Policía Portuaria y sustituyen aquellos que habían quedado en desuso debido a su antigüedad y a averías cuya reparación no resulta rentable, ha indicado la APBC en una nota.

La flota actual está compuesta por 34 unidades, entre ellos cuatro vehículos eléctricos y ocho híbridos, mientras que el resto utilizan propulsión de combustión interna.

Estos vehículos están orientados a cubrir las necesidades operativas de los distintos departamentos de la APBC, mejorando la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad en los desplazamientos.

La medida se suma a otras inversiones enfocadas a la reducción de la huella de carbono.