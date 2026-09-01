El Puerto de Cádiz participará en diferentes encuentros de cruceros, logítica y comercio hasta final de año

Archivo - Vista aérea del Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (APBC)

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) participará durante los próximos meses del año en diferentes ferias, congresos y encuentros comerciales nacionales e internacionales vinculados principalmente a los sectores de cruceros, logística, comercio y zonas francas.

En una nota, ha explicado que el Plan de Acción Comercial de la APBC tiene como objetivo promocionar nacional e internacionalmente el Puerto de la Bahía de Cádiz y a las empresas que integran su comunidad portuaria, mediante la participación en ferias y eventos, misiones comerciales y encuentros profesionales, entre otras acciones.

Así, con este objetivo, la Autoridad Portuaria estará presente durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en diferentes citas de referencia para sectores estratégicos para el puerto, con especial presencia en los ámbitos de los cruceros y la logística.

El calendario se iniciará en septiembre en Las Palmas, donde la APBC participará en la 69 Asamblea General de MedCruise, el día 15, y en Seatrade Cruise Med, que se celebrará los días 16 y 17, donde aprovechará para presentar junto a Endesa la OPS para cruceros del puerto de Cádiz en el stand de Ports of Spain. La agenda en Las Palmas se completará el día 18 con la participación en el CLIA European Summit.

Ya en octubre, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz estará presente en Fruit Attraction, que se celebrará del 6 al 8 en Ifema Madrid, también dentro del stand institucional de Ports of Spain, para continuar promocionando las capacidades del Puerto de la Bahía de Cádiz vinculadas al sector logístico y hortofrutícola. Asimismo, participará del 26 al 28 de octubre el Congreso de AZFA (Asociación de Zonas Francas de las Américas), que se celebra en Cádiz, una nueva oportunidad para reforzar la proyección del puerto y generar conexiones con operadores y empresas vinculadas al comercio internacional.

Por su parte, en noviembre, la actividad comercial continuará con la participación en la jornada comercial de CLIA Spain, que tendrá lugar en Madrid el día 9, seguida del International Cruise Summit (ICS), los días 10 y 11, también en la capital, dos citas centradas en el sector de cruceros. El calendario internacional se cerrará los días 24 y 25 de noviembre en Tánger, con la participación en el Encuentro Hispano-Marroquí, organizado en la Cámara de Comercio de Tánger, donde la APBC continuará trabajando en la promoción de las oportunidades que ofrece el Puerto de la Bahía de Cádiz como enclave logístico y comercial.