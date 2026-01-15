El Puerto de Cádiz retira 540 kilos de residuos de las escolleras de la Punta San Felipe

Archivo - Vista aérea del Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (APBC)

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha llevado a cabo durante la pasada semana una actuación de limpieza, retirada de residuos y posterior baldeo y desinfección en las escolleras, escaleras y plataformas de la Punta San Felipe de la capital, recogiendo en torno a 540 kilos de residuos.

Los trabajos han permitido retirar un total de 17 bolsas de basura de tamaño comunidad, así como un metro cúbico de enseres voluminosos, recogidos principalmente en la pequeña playa existente en este enclave, ha detallado la APBC en una nota.

La actuación se ha completado con labores de baldeo y desinfección de las superficies intervenidas, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y de salubridad de la zona.

Esta medida se enmarca dentro de las tareas periódicas que desarrolla la Autoridad Portuaria para el mantenimiento y conservación de los espacios portuarios y su entorno litoral, contribuyendo a la mejora ambiental de la Bahía de Cádiz.

La Autoridad Portuaria ha recordado además la importancia de la colaboración ciudadana y ha hecho un llamamiento sobre el uso adecuado de los contenedores y puntos habilitados para la recogida de residuos, evitando así el vertido de basura en el entorno marítimo-portuario.