El Puerto cuenta con una nueva salida semanal Huelva-Canarias de la naviera Alisios Shipping Lines

Una nueva salida semanal de la conexión marítima en contenedor Huelva-Canarias desde el Muelle Sur del Puerto de Huelva.

HUELVA 24 Sep.

El Puerto de Huelva dispone desde este martes de una nueva salida semanal de la conexión marítima en contenedor Huelva-Canarias desde el Muelle Sur, puesta en marcha por la compañía Alisios Shipping Lines, que se sumará al servicio que opera ya los viernes.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este refuerzo incluye la entrada en servicio del buque portacontenedores 'Aquarius', de 700 TEUs de capacidad, a lo que se suma un nuevo tren, que conectará Madrid con Huelva los lunes por la noche, sincronizado con la salida marítima del martes.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha puesto de manifiesto que "esta nueva apuesta de la naviera Alisios Shipping Lines por el Puerto de Huelva refuerza la conectividad de las Islas Canarias con la Península, además de potenciar el papel y la contribución de nuestro puerto al Corredor Atlántico Europeo, más concretamente en el ámbito relacionado con la parte marítima de este corredor Huelva-Canarias y en las conexiones terrestres ferroviarias Huelva-Sevilla-Madrid".

Igualmente, el presidente del Puerto de Huelva ha agradecido a la naviera "su compromiso" y "su alto nivel de servicio que, bajo la marca impulsada por este puerto Ruta1400 Huelva-Canarias ofrece a todos los clientes que enrutan sus mercancías a través de Huelva".

Por su parte, el delegado de Alisios Shipping Lines en la zona Sur, Gerardo García Gavira, ha manifestado que "con esta nueva salida se responde a la demanda del mercado con un aumento en la capacidad de transporte de contenedores".

"La combinación de nuestras operaciones marítimas con cuatro trenes semanales directos desde la terminal de Sevilla-Majarabique, gestionada por nuestra filial Termisur, y otros cuatro desde Madrid-Abroñigal y Fuenlabrada, asegura una cadena logística eficiente y sostenible, valorada por nuestros clientes", ha remarcado.

Alisios Shipping Lines apuesta de forma rotunda por la multimodalidad y la sincromodalidad al combinar transporte marítimo y ferroviario para ofrecer tiempos de tránsito competitivos y una menor huella de carbono con dos buques y ocho trenes semanales. Además, fortalece el servicio Mediterráneo- Canarias a través del Puerto de Huelva, que ya se vio potenciado en el mes de mayo con la incorporación del buque 'Spirit', de mayor capacidad.

Esta naviera, asociada a la marca 'Ruta 1400 Huelva-Canarias', opera en el Puerto de Huelva desde enero de 2017, y conecta la península con el archipiélago canario. Con esta nueva salida, la compañía duplica su frecuencia semanal, consolidando su compromiso con una logística más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El 'Aquarius' partirá los martes hacia Las Palmas y Tenerife, regresando a Huelva los lunes. La escala en Las Palmas será los jueves por la tarde y en Tenerife los viernes por la mañana, lo que permitirá también incrementar las importaciones de contenedores refrigerados con plátano con un servicio express de retorno. Asimismo, el buque portacontenedores Einstein de esta misma naviera opera los viernes la ruta Huelva-Canarias.