El Puerto de Huelva asfaltará la zona de aparcamiento junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto

Aparcamiento junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva acometerá la próxima semana los trabajos de asfaltado de la zona de zahorra del aparcamiento gratuito situado junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto, una actuación que permitirá "mejorar las condiciones de uso" de este espacio habilitado en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva para facilitar el estacionamiento de ciudadanos y visitantes.

Según informa la entidad en nota de prensa, con motivo de estas obras, será necesario realizar un cierre parcial y temporal del aparcamiento, que afectará únicamente a la superficie de zahorra donde se desarrollarán los trabajos. La zona pavimentada de hormigón permanecerá abierta y operativa durante toda la actuación, por lo que los usuarios podrán seguir utilizando parte de las más de 300 plazas disponibles en este recinto.

Para garantizar la seguridad y la correcta ejecución de las obras, el acceso habitual al aparcamiento permanecerá cerrado temporalmente. Durante este periodo, la entrada y salida de vehículos a la zona que permanecerá en servicio se realizará a través de un acceso provisional habilitado en la zona sur del recinto, que estará debidamente señalizado. Asimismo, el área de trabajo quedará delimitada mediante vallado de obra.

De este modo, el lunes, 20 de julio, se realizará la preparación del terreno y reorganización de elementos existentes. Martes 21 y miércoles 22 de julio se procederá a la ejecución de los trabajos de asfaltado. Al día siguiente, se realizará el pintado de la señalización horizontal y reposición del mobiliario retirado.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, ha destacado que esta actuación responde "al compromiso adquirido por el Puerto de Huelva para continuar mejorando este espacio de aparcamiento puesto al servicio de la ciudadanía en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva".

"Nuestro objetivo es ofrecer unas instalaciones más cómodas, seguras y funcionales para los ciudadanos, minimizando al mismo tiempo las molestias que puedan ocasionar las obras", ha abundado.

Este aparcamiento gratuito, habilitado por el Puerto de Huelva en una superficie aproximada de 9.100 metros cuadrados junto al histórico Muelle de la Compañía Rio Tinto, ha permitido ampliar la oferta de estacionamiento de la ciudad con más de 300 plazas, incluidas plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

El Puerto de Huelva agradece la comprensión de los usuarios durante la ejecución de estos trabajos, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de uso del aparcamiento y seguir contribuyendo a la movilidad y accesibilidad de la ciudad.