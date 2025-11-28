El Puerto de Huelva inaugura el día 3 de diciembre su iluminación navideña en el Paseo de la Ría

Bola de Navidad en el Paseo de la Ria. - PUERTO DE HUELVA

El Puerto de Huelva, como es ya tradicional en las Fiestas Navideñas, inaugurará la iluminación y decoración navideña con un programa de actos en el Paseo de la Ría. El evento tendrá lugar el próximo miércoles, día 3 de diciembre, a partir de las 17,30 horas en la primera pérgola del paseo, donde el Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva y el Coro y Escolanía del Liceo Municipal de la Música de Moguer interpretarán villancicos navideños.

Tras las representaciones musicales, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, inaugurarán a las 18,30 horas el encendido del alumbrado navideño, ha indicado la Autoridad Portuaria de Huelva en una nota.

Alberto Santana ha señalado que "el encendido del alumbrado navideño se ha convertido en un acto muy especial para el Puerto de Huelva, que contribuye al verdadero acercamiento del puerto a la ciudad, ya que centenares de personas se acercan hasta el Paseo de la Ría para disfrutar de la magia de la Navidad en una jornada en la que los niños suelen ser los protagonistas". El presidente del Puerto de Huelva ha animado a vecinos y turistas a "disfrutar" de este tradicional acto.

Así lo ha destacado este viernes el durante el acto de presentación de la programación prevista para el día del encendido, en el que ha estado acompañado por el presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, Antonio Sánchez de Piña, el director del Liceo Municipal de la Música de Moguer, Pablo Martínez, y el director de la Banda Sinfónica del Liceo moguereño, José Antonio Márquez.

ZONAS ILUMINADAS

Más de 450.000 luces tipo LED de bajo consumo y "máxima eficiencia energética" de colores neutros y cálidos componen la iluminación navideña del Puerto de Huelva, que se extenderá a lo largo de unos cinco kilómetros, comprendidos entre la Ciudad del Marisco en el Polígono Pesquero Norte hasta el Monumento a Colón, donde el Paseo de la Ría, las avenidas, rotondas y arboledas, lucirán distintos motivos navideños.

Como novedad, este año la primera pérgola del Paseo de la Ría, situada más próxima al Muelle de la Compañía Rio Tinto, contará con una gran Estrella de Oriente, como elemento emblemático de la decoración navideña. En sus proximidades habrá un pino led de 12 metros de altura decorado con copos. En el Paseo de la Ría también se colocará una gran bola navideña de color rojo tipo led de seis metros de diámetro.

El Paseo de la Ría estará decorado con 1.200 metros de guirnaldas led, situadas entre las farolas y también lucirá cortinas de color blanco cálido en varias pérgolas, así como un paraguas con tiras led junto a la tercera pérgola.

Por otro lado, el icónico Muelle de la Compañía Rio Tinto lucirá iluminación navideña en el tramo de su reciente unión. Igualmente, en la rotonda de circulación próxima a este antiguo cargadero de mineral se ubicará el tradicional Nacimiento tipo mimbre iluminado con colores cálidos. Por su parte, la rotonda dedicada al deportista SuperHugo estará iluminada con dos ángeles led de 1,8 metros de alto.

La Avenida Francisco Montenegro exhibirá arcos transversales iluminados con estrellas y el Paseo de la Ría mostrará guirnaldas entre las farolas y las pérgolas, así como cortinas de luces y luminosos de Feliz Navidad darán la bienvenida al espacio portuario en las zonas de entrada al puerto como en la rotonda de la Ciudad del Marisco, así como en la zona de estacionamiento del Real Club Marítimo, en el área de acceso al Monumento a Colón en la Punta del Sebo y en el Paseo de la Ría.

En cuanto al adornado de viales, en las avenidas de Hispanoamérica y Francisco Montenegro se han instalado 48 arcos tipo LED decorados con estrellas, entre otros motivos navideños. En la avenida de Enlace y la Calle Alonso de Ojeda se han emplazado 38 motivos navideños en las farolas. En la rotonda de acceso a Huelva desde el Puente Sifón Santa Eulalia se han decorado las palmeras con tiras led y se han colocado varias setas de color rojo y un tono cálido.

El acceso al Muelle de las Canoas junto al Monumento del Nudo, que representa el acercamiento del puerto a la ciudad, también lucirá Felices Fiestas y las palmeras se han decorado con tiras led. Asimismo, el conjunto arquitectónico de Las Cocheras del Puerto y el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva lucirá Feliz Navidad, así como tiras led decorarán varios setos y palmeras, así como cortinas led en la fachada.

Completa la iluminación navideña la decoración exterior de las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva, dotadas de un letrero luminoso de felicitación, ciervos colocados en el césped, mallas y tiras led en olivos y palmeras. El alumbrado navideño podrá disfrutarse en horario de 18,30 hasta las 23,00 horas, de domingo a jueves, y los viernes, sábados y días previos a festivos, de 18,30 a 1 de la madrugada.