El Puerto de Huelva premia el talento de su plantilla en la tercera edición del Concurso de Ideas Innovadoras

Entrega fr los premios de la tercera edición del Concurso de Ideas Innovadoras del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, ha entregado los premios de la tercera edición del Concurso de Ideas Innovadoras, una iniciativa impulsada por el Puerto de Huelva junto a La Lonja de la Innovación para fomentar la creatividad y la mejora continua dentro de la organización.

Según informa la propia entidad en nota de prensa, durante el acto, celebrado tras la fase final del certamen, el presidente ha reconocido el alto nivel de las propuestas presentadas y la implicación del equipo humano del Puerto, destacando el valor estratégico de la innovación interna como motor de transformación.

Santana ha señalado que este concurso "demuestra que el conocimiento y la capacidad de mejora están dentro de la propia organización". "Son nuestros profesionales quienes mejor conocen el funcionamiento del puerto y quienes aportan soluciones innovadoras para hacerlo más eficiente, más sostenible y competitivo", ha añadido.

También ha puesto de manifiesto que "lo más importante de esta iniciativa es que no se queda en ideas", sino que permite "identificar soluciones reales que pueden aplicarse a la operativa diaria". "De hecho, varias de las propuestas presentadas ya están en proceso de análisis o implantación, lo que refleja que la innovación forma parte de nuestro día a día", ha abundado.

En esta edición se han presentado propuestas vinculadas a la mejora operativa, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la digitalización, la comunicación interna y la relación puerto-ciudad. La elevada calidad de las candidaturas presentadas pone de manifiesto el conocimiento, la implicación y la capacidad propositiva de las personas que forman parte de la Autoridad Portuaria de Huelva.

La fase final del Concurso se celebró en las instalaciones de La Lonja de la Innovación, donde las 14 propuestas seleccionadas como finalistas fueron defendidas ante un jurado compuesto por la jefe del Departamento de Tecnología del Puerto de Huelva, Mafran Martínez; la directora de La Lonja de la Innovación, Rocío Díaz; José Ignacio Morales, consultor de Innovación en Telefónica; Rocío Blanco, de Aplicaciones y Servicios Profesionales de Telefónica; y César Cepas, trabajador de la APH y ganador de la anterior edición.

LAS IDEAS GALARDONADAS

Tras la exposición de las diferentes propuestas y la deliberación posterior, el jurado acordó otorgar los siguientes reconocimientos. El primer premio fue concedido a Víctor Carlos Rubio Faure por su propuesta para mantener los calados en la línea de atraque sin necesidad de dragar. La solución plantea reducir el coste del dragado de mantenimiento de los calados en los muelles y minimizar la ocupación de las balsas de relleno.

El segundo premio lo recibió Elisabet Toronjo Martín, quien propuso la implantación de un buzón interno de agradecimientos públicos donde los empleados puedan reconocer la ayuda de sus compañeros. La iniciativa busca "dar visibilidad a esfuerzos que pueden pasar desapercibidos, reforzar conductas positivas y contribuir a la mejora del clima laboral".

Asimismo, el jurado concedió un accésit compartido a David Pardo Garrido y Manuel Joaquín Márquez García, al producirse un empate técnico en la valoración de sus propuestas. David Pardo propuso el uso de etiquetas RFID para inventario y mantenimiento, una solución que permite transformar cada activo en un punto de control inteligente, agilizando el inventario y reduciendo errores.

Por su parte, Manuel Joaquín Márquez presentó una solución para reducir la dispersión de partículas de graneles sólidos causada por el viento y la manipulación, mediante un sistema automatizado inspirado en grúas portuarias.

Además, se otorgó una mención especial a la mejor presentación a Antonio Cordón Hidalgo por APPuerto, una plataforma que conecta el Puerto de Huelva con ciudadanía y visitantes mediante rutas, contenidos y gestión digital de visitas.

El jurado destacó "especialmente la claridad, estructura y calidad de la defensa realizada durante la fase final". La valoración de la jornada fue "muy positiva, tanto por la calidad de las propuestas presentadas como por la implicación de las personas participantes".

Además de las ideas premiadas, se han identificado otras propuestas con potencial para seguir siendo valoradas internamente como posibles mejoras operativas, iniciativas de innovación o proyectos de desarrollo dentro de la Autoridad Portuaria de Huelva.

En este sentido, cabe destacar que varias de las ideas presentadas en el marco del concurso, con independencia de haber resultado premiadas o no, ya se están analizando o poniendo en marcha dentro del Puerto. En concreto, cinco propuestas cuentan actualmente con recorrido para su implementación, lo que demuestra que esta iniciativa no solo permite reconocer el talento interno, sino también detectar soluciones reales que pueden contribuir a la mejora continua de la actividad portuaria.

Con este concurso y su resolución, la Autoridad Portuaria de Huelva refuerza su apuesta por una cultura de innovación interna, en la que el equipo humano se convierte en una pieza clave para identificar retos, proponer soluciones y avanzar hacia un puerto más eficiente, sostenible y conectado con los desafíos del futuro.