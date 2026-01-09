El Puerto de Huelva realizará un seguimiento en tiempo real de la operativa en los noráis y rampas Ro-ro

Vista aérea del Muelle Sur del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha apoyado la propuesta de la empresa Surcontrol, que forma parte del ecosistema de la Lonja de la Innovación, para desarrollar el reto de innovación enfocado a 'Digitalización operación portuaria: Noráis y Rampa Ro-Ro'. Su proyecto consistirá en ofrecer una solución para monitorizar en tiempo real noráis y rampas Ro-Ro, mejorando así la eficiencia de la operativa portuaria.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha valorado "positivamente" la labor que efectúa la Lonja de la Innovación y las empresas, emprendedores y startups alojadas en este centro tecnológico de innovación, primer nodo Fiware portuario mundial, donde se desarrollan proyectos innovadores, que permiten avanzar en la digitalización y la modernización de la operativa portuaria, como el proyecto centrado en el seguimiento de la operativa en estos elementos e infraestructuras de los muelles.

El noray es un elemento que permite el amarre de los buques a los muelles y las rampas Ro-Ro (Roll-on/Roll off), de las que existen dos infraestructuras dobles en el Muelle Sur, facilitan las operaciones de carga y descarga de mercancías de buques con portón en popa o proa.

En el caso del noray resulta necesario conocer el estado real de su ocupación y consultar un histórico completo de la misma para establecer una planificación portuaria por parte de los prestadores de servicios técnicos-náuticos y portuarios. En cuanto a las rampas Ro-Ro, es esencial disponer de información actualizada sobre su uso por parte de navieras y prestadores del servicio de manipulación de mercancías, entre otros agentes de la cadena de logística y transporte.

Con la adjudicación de este reto de innovación, Surcontrol desarrollará un piloto de su proyecto que incluya todos los servicios necesarios para digitalizar estos elementos. Este proyecto permitirá llevar a cabo una monitorización continua y fiable del estado de los noráis y de las rampas Ro-Ro del Puerto de Huelva, integrando el despliegue hardware (sensorización y captura de datos) como una solución software avanzada.

La propuesta se apoya en la amplia experiencia de esta empresa en digitalización avanzada de activos industriales e infraestructuras críticas, así como su propia plataforma de monitorización que centraliza la gestión de activos en un único entorno digital.