El Puerto de Huelva recibirá 7,3 millones de euros de la UE para la nueva rampa ro-ro del Muelle Sur

HUELVA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha aprobado a través del Mecanismo Conectar Europa (CEF, de sus siglas en inglés Connecting Europe Facility) la concesión de 7,3 millones de euros a varios proyectos, que está ejecutando el Puerto de Huelva para la mejora de la multimodalidad y la descarbonización del transporte de mercancías. En concreto se trata de la nueva doble rampa ro-ro que se está llevando a cabo en el Muelle Sur con una inversión que supera los 19,4 millones de euros.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, con esta nueva doble rampa roro se incrementará la capacidad para dar servicio a las navieras que operan líneas regulares marítimas especializadas en transporte rodado (semirremolques, vehículos y otras unidades de transporte intermodal). Esta inversión favorecerá las conexiones con Canarias, además de facilitar y acelerar la implantación de nuevas conexiones hacia otros destinos de cabotaje nacional, europeo y con terceros países.

Otra actuación incluida en el proyecto es la ampliación de pavimento y potencia eléctrica del Muelle de Minerales, con una inversión que supera los 2,7 millones de euros. Esta actuación permitirá dar suministro eléctrico a los remolcadores del Puerto de Huelva cuando estén atracados, de forma que puedan desconectar sus motores auxiliares con la consiguiente reducción en la emisión de gases de efecto invernadero.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha valorado el "esfuerzo y la eficacia" del equipo técnico del Puerto de Huelva, orientado a conseguir "la mejora de la actividad y los servicios portuarios, lo que a su vez redunda en la competitividad del puerto onubense".

Al respecto, Santana ha destacado la "importancia" de estos proyectos "para potenciar la competitividad de las infraestructuras y los servicios del Puerto de Huelva, que harán posible la apertura de conexiones marítimas a nuevos mercados y la generación de otras actividades de negocio".

El proyecto beneficiario de los fondos europeos se denomina 'Plataforma Intermodal del Puerto de Huelva II: impulso a la multimodalidad, la conectividad y la sostenibilidad' (Intermodal Platform of the Port of Huelva II: a boost to multimodality, connectivity and sustainability). Se trata de una continuación del proyecto Plataforma Intermodal del Puerto de Huelva, ejecutado por la Autoridad Portuaria de Huelva durante los años 2016-2022.

El proyecto dispone de un presupuesto de más de 24,6 millones de euros, financiado al 30% por CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), que es la agencia ejecutiva de la UE encargada de gestionar el programa CEF.

La iniciativa Plataforma Intermodal del Puerto de Huelva II supondrá un impulso para el Plan Estratégico del Puerto de Huelva 2023-2030 con visión a 2050, aprobado recientemente por el Consejo de Administración de esta institución, ya que contribuirá a que el Puerto onubense se posicione como puerto logístico e intermodal, además de avanzar como puerto sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, compatibilizando el hecho de ser un puerto innovador, digitalizado, y un clúster energético e industrial.

Se trata de la octava actuación CEF del porfolio de proyectos europeos en el marco de la Red Transeuropea y de Transporte (red TEN-T), que gestiona la Oficina de Proyectos Europeos de la Autoridad Portuaria de Huelva. De esta forma, se pone en relieve la "importancia" de este tipo de ayudas para el desarrollo del Puerto tanto a nivel infraestructural como tecnológico.

Las obras incluidas en el Proyecto Plataforma Intermodal del Puerto de Huelva II forman parte del Plan de Empresa 2022-2026 del Puerto onubense, que contempla unas inversiones superiores a 236 millones de euros.