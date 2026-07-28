El Puerto de Huelva saca a licitación los dragados de mantenimiento de calados en aguas interiores

Archivo - Vista aérea del puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA. - Archivo

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha sacado a licitación por 11,8 millones de euros (sin iva) las obras relativas a los dragados de mantenimiento de calados en aguas interiores. La entidad realiza esta actuación debido a que los ríos Tinto y Odiel generan "sistemáticos aterramientos en las aguas navegables".

Según el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultado por Europa Press, las empresas que quieran presentar sus ofertas tienen hasta el 30 de septiembre y el plazo de ejecución de las obras es de 32 meses.

Asimismo, el Puerto de Huelva explica en el pliego de prescripciones técnicas que la acción conjunta de la marea, el oleaje y la dinámica litoral de los ríos Tinto y Odiel, provocan "importantes cambios morfológicos de la ría de Huelva", que dan lugar a "sistemáticos aterramientos en las aguas navegables del Puerto", los cuales originan "la necesidad de ejecutar, además de los dragados de primer establecimiento para profundizar o ensanchar zonas navegables o para la construcción de nuevas infraestructuras portuarias, dragados de mantenimiento para corregir los aterramientos que se van produciendo".

Además, los ríos Tinto y Odiel transportan gran cantidad de sólidos en suspensión, especialmente durante sus crecidas, "favorecidas por la escasa protección vegetal del tramo medio de su cuenca, que provoca fuertes erosiones de suelos". De este modo, se generan grandes acumulaciones de fangos y extensiones de marismas.

La dirección del oleaje en la costa litoral onubense provoca un transporte litoral de aproximadamente 300.000 metros cúbicos de arenas al año, desde poniente a levante. La corriente de los ríos en su desembocadura frena este transporte de arenas, las cuales sedimentan a lo largo de una flecha en la que se construyó el dique de contención de arenas Juan Carlos I, de 13 kilómetros de longitud, y finalizado en el año 1981.

No obstante, este dique "no ha eliminado completamente los problemas de aterramiento de arena, si bien sí lo ha disminuido considerablemente, impidiendo que las arenas cierren la Canal de acceso, a pesar de lo cual se siguen produciendo aportes de arenas litorales por rebase eólico o por penetración a través de la bocana".

Además, la propia explotación portuaria que, con el progresivo aumento histórico del tamaño de los buques y la diversificación de la mercancía, ha requerido la ejecución nuevas infraestructuras portuarias y de diversos dragados de primer establecimiento y demanda la continua realización de estos dragados de mantenimiento, tanto en los muelles como en la Canal del Puerto y zonas de reviro.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras por realizar consisten esencialmente en la ejecución de los dragados necesarios para el mantenimiento de calados para la navegación en Aguas Interiores del Puerto de Huelva. La actual canal del Puerto de Huelva tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros, encontrándose dividida, a efectos prácticos de explotación, en doce zonas.

Además, quedaría recogido dentro del ámbito del proyecto el mantenimiento de calados de nuevas infraestructuras que entren en servicio en el periodo de dicho proyecto. Así como la ampliación de las existentes, siendo objeto del dragado de mantenimiento los aterramientos producidos por encima del calado nominal de las diferentes infraestructuras mencionadas.

Asimismo, se estima que el volumen total de sedimentos que se extraerá en el periodo del contrato (32 meses) será de 1.669.780 metros cúbicos, con el que se mantendrán los calados de muelles y pantalanes, así como el del canal de navegación y áreas de reviro, en condiciones de seguridad para la navegación.