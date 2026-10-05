El Puerto de Huelva saca a licitación las obras de urbanización de la ZAL

Archivo - Proyecto de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Huelva (ZAL). - PUERTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha sacado este lunes a licitación las obras relativas al Proyecto de Acondicionamiento y urbanización de terrenos de la Punta del Sebo para la futura Zona de Zona de Actividades Logísticas (ZAL), una actuación estratégica que cuenta con una inversión superior a los 20 millones de euros (IVA no incluido) de fondos propios.

Según el indica el documento de la licitación, consultado por Europa Press, las empresas tienen hasta el 10 de noviembre para presentar sus ofertas y las obras tienen una plazo de ejecución de 20 meses.

De este modo, tras su aprobación el pasado martes por el Consejo de Ministros, el Puerto ha sacado a licitación el proyecto de acondicionamiento y urbanización de los terrenos de la Punta del Sebo, donde se desarrollará la futura ZAL y que "permitirá avanzar de forma decisiva en la consolidación de Huelva como nodo logístico e industrial de referencia en el sur de Europa".

Así, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, destacó el pasado miércoles la "relevancia" de esta actuación para el desarrollo económico y logístico del Puerto y también de la ciudad, y del "alcance de una inversión llamada a transformar este espacio estratégico y generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo para Huelva".

De este modo, la actuación contempla la ejecución de la red viaria y de todas las infraestructuras urbanas necesarias para posibilitar la implantación de actividades logísticas e industriales en este espacio estratégico, incluyendo redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje de aguas pluviales, electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público y riego, así como actuaciones de adecuación topográfica, tratamiento ambiental del suelo e integración paisajística.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, aseguró que se "hace realidad uno de los proyectos con mayor capacidad transformadora para el desarrollo económico y logístico de Huelva y su entorno".

De este modo, según la memoria del proyecto, la actuación contempla el diseño de la red viaria, así como la ejecución de todas las infraestructuras urbanas necesarias para posibilitar el uso logístico-industrial de las parcelas resultantes.

Entre las actuaciones proyectadas se incluyen las redes de servicios --abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad en media y baja tensión, telecomunicaciones, alumbrado público, riego, gas, etc.--, la adecuación topográfica del terreno, el tratamiento ambiental del suelo en función de los estudios previos, y la definición de los cerramientos y elementos de integración paisajística.

El proyecto Zona de Actividad Logística (ZAL) contará con una superficie de 60 hectáreas aproximadamente, con posibilidades de ampliación, y estará situada en la Punta del Sebo, lugar con disponibilidad de suelo con servicios y buena accesibilidad viaria y ferroviaria.

La ZAL ocupará una posición central entre el Puerto de Huelva y el núcleo urbano, lo que permitirá la confluencia de distintos tipos de empresas y actividades que "den continuidad, servicios de calidad, transformación y valor añadido a las cadenas de transporte que convergen en el espacio portuario, además de favorecer la generación de empleo, la fidelización de los tráficos actuales y la promoción de nuevos tráficos futuros".