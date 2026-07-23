El Puerto de Huelva supera los 14,4 millones de toneladas de tráfico total de mercancías en el primer semestre de 2026

Grandes buques en el Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha registrado un volumen de tráfico superior a 14,4 millones de toneladas entre los meses de enero y junio de este año, una cifra que conlleva un ligero descenso del 0,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, el movimiento de graneles líquidos, que representa casi el 75% del tráfico total del puerto onubense, ha experimentado un comportamiento alcista con una subida del 2,15% y un volumen total de 10,8 millones de toneladas, debido al crecimiento de los combustibles.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que "se continúa impulsando la competitividad con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras destinadas al movimiento de mercancía general y graneles líquidos principalmente, que contribuirán al crecimiento del puerto".

Con respecto al comportamiento de los tráficos totales durante el primer semestre, Santana ha destacado el incremento registrado en los graneles líquidos, "principal baza del Puerto".

Sin embargo, la situación "inestable de la geopolítica internacional" se ha dejado sentir en el movimiento de graneles sólidos, con una caída del 7,6% y un movimiento total de 2,5 millones de toneladas. Asimismo, esta tendencia a la baja también se ha dado en el tráfico de mercancía general, con una caída del 8,2% y un volumen total de más de 885.207 toneladas.

Por su parte, el tráfico de contenedores ha registrado un movimiento total de más de 60.400 TEUS y el número de Unidades de Transporte Intermodal de mercancía de carga rodada ha superado las 14.400 unidades. Continúa siendo significativo el aumento de un 74% del tráfico de automóviles en régimen de mercancía, con un movimiento de más de 26.500 unidades.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)