El puerto de Málaga alcanza en 2025 "récord histórico" por segundo año, con un tráfico de 5,6 millones de toneladas

El Presidente De La Autoridad Portuaria De Málaga, Carlos Rubio, Y El Director Del Organismo Público, José Moyano, Presentan El Cierre Del Ejercicio 2025.

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio y el director del organismo público, José Moyano, han presentado los datos de cierre del ejercicio 2025, marcado por el crecimiento del movimiento de mercancías, la consolidación económica y el impulso a la innovación y la sostenibilidad; y han destacado que se alcanzó un "récord histórico" con un tráfico total de 5,6 millones de toneladas.

Así, han significado que Málaga es, "por segundo año consecutivo, el puerto de mayor crecimiento del sistema portuario español en movimiento de mercancías", con ese tráfico total de 5,6 millones de toneladas; y que esta cifra supone un incremento del 24,3% respecto al año anterior, con lo que el recinto portuario "vuelve a alcanzar su propio récord histórico".

Además, en cuanto a exportación, han precisado que el puerto movió 3,8 millones de toneladas en 2025, incrementándose un 51,3% en relación a 2024; y destaca el tráfico de importación y exportación, que creció un 50,2% impulsado, muy especialmente, por el aumento de las exportaciones.

Este importante crecimiento ha venido marcado por una mejora en más de un 30% de la conectividad internacional, con líneas regulares que conectan Málaga con Europa, África, Norteamérica y Asia, "reforzando su posición estratégica en las principales rutas marítimas".

Para continuar impulsando las operaciones logísticas, durante el pasado ejercicio la Autoridad Portuaria avanzó en proyectos estratégicos, como el nuevo Puesto de Control Fronterizo, "que permitirá agilizar la inspección y control de mercancías", y la construcción de una nueva nave frigorífica, destinada a potenciar el tráfico de productos refrigerados, especialmente hortofrutícolas.

Según han manifestado, otra actividad "muy destacada" fue la importación de vehículos nuevos que igualmente, por segundo año consecutivo, obtuvo una cifra récord. El recinto portuario movió 109.797 unidades, incrementándose un 26,9% respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, en cuanto a graneles sólidos, el puerto de Málaga movió 1,08 millones de toneladas, con un leve descenso del 14,1% motivado principalmente por la reducción del tráfico agroalimentario y de clínker.

PASAJEROS

En lo que se refiere a pasajeros, la línea regular Málaga-Melilla registró 365.503 viajeros, un 0,7% más que en 2024. También creció un 2,1% el número de vehículos en régimen de pasaje, con un movimiento de 82.891 unidades. Estas cifras convierten al recinto en puerto de referencia para los melillenses que acceden a la península por vía marítima.

Por su parte, el tráfico de cruceros cerró el año con 570.481 pasajeros y 331 escalas, lo que representa incrementos del 21,3% y el 19%, respectivamente, con lo que "se consolida el puerto de Málaga como uno de los principales destinos de cruceros del Mediterráneo".

Con todo esto, han asegurado que el crecimiento de la actividad portuaria se traduce en un cierre económico "que refleja la solidez actual de la actividad portuaria", con unos ingresos de explotación de 21,9 millones de euros y un resultado del ejercicio de 6,8 millones de euros, el cual duplica la cifra alcanzada el año anterior.

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD

Asimismo, también se han referido en la rueda de prensa al ámbito de la innovación, en el que la Autoridad Portuaria "ha consolidado su sistema de gestión mediante el Port Community System (PCS), avanzando en la automatización de procesos administrativos, la supervisión integral de las operaciones y la mejora de la comunicación entre agentes".

En materia de sostenibilidad, el puerto llevó a cabo en 2025 la primera operativa de suministro de GNL a un buque de mercancías mediante Ship to Ship en España, "reforzando su apuesta por combustibles más limpios".

Asimismo, se licitó la adquisición de nuevos equipos de monitorización de la calidad del aire, para medir los principales gases de efecto invernadero y partículas en suspensión.

También el ejercicio 2025, la Autoridad Portuaria "continuó su compromiso con la transparencia, la ética y buen gobierno", mediante la implementación y actualización de medidas de control interno relacionadas con anticorrupción, políticas de cumplimiento y control financiero, sistema interno de información, canal de denuncias accesible desde la nueva sede electrónica y formación al personal y equipo directivo, entre otras.