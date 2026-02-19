Puerto de Málaga y el destino refuerzan proyección internacional en una acción con navieras de crucero en EEUU - PUERTO

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del puerto y el destino ha mantenido reuniones con las principales navieras de Estados Unidos entre los días 16 y 19 de febrero para continuar reforzando su posicionamiento internacional en relación con el turismo de cruceros, tras la celebración de las dos últimas ediciones de Seatrade Cruise Med en Málaga y la participación en los eventos más importantes del sector, tales como Seatrade Cruise Global y Seatrade Europe.

Así, los responsables de planificación de itinerarios y ejecutivos de las compañías tuvieron la oportunidad de conocer los servicios portuarios para atender al buque y al pasajero, así como las propuestas del destino sobre rutas y experiencias turísticas adaptadas a la demanda del crucerista, han indicado desde la Autoridad Portuaria en un comunicado.

La acción comercial estuvo liderada por representantes de la Autoridad Portuaria, Fundación Málagaport, Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y Málaga Cruise Port, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, así como de Extenda y la Oficina Española de Turismo (OET) en Miami.

El esfuerzo conjunto continúa siendo considerado muy positivamente por parte de las líneas de crucero ya que en una misma reunión disponen de la información sobre operaciones portuarias y las excursiones en tierra, lo que ofrece una visión global de la experiencia y facilita la toma de decisiones.

Como cierre de estas reuniones profesionales, la delegación ofreció una cena en la residencia oficial de la cónsul de Miami, Belén Alfaro, donde los representantes de las navieras pudieron degustar la gastronomía malagueña junto a los ejecutivos locales, con quienes continuaron los contactos para promover las excelencias del destino, su ubicación estratégica y sus infraestructuras portuarias de última generación.

Esta acción comercial se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento para el turismo de cruceros en Málaga, que cerró el año 2025 con 570.481 pasajeros y 331 escalas, consolidándose como uno de los principales enclaves en el Mediterráneo Occidental.

La evolución positiva de estas cifras durante los últimos años, refleja la confianza de las líneas de crucero en el potencial del mercado español cuyo reto, en el caso de Málaga, es impulsar las escalas en base para continuar promoviendo la economía de la capital, la provincia y la región.