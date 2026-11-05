El Puerto de Málaga realiza el primer suministro de GNL a un crucero mediante la operativa 'ship to ship'

Suministro GNL crucero ship to ship en el Puerto de Málaga - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga llevó a cabo el pasado mes de octubre el primer suministro de gas natural licuado (GNL) a un crucero mediante la modalidad 'ship to ship', una operativa que permite transferir combustible directamente de un buque suministrador a otro receptor.

El servicio se realizó al exclusivo crucero 'OE Corinthian', un innovador barco de 220 metros de eslora perteneciente a la marca Orient Express, reconocido por su diseño y tecnología de vanguardia. La embarcación combina un sistema de propulsión híbrida alimentada por GNL con tres velas rígidas de grandes dimensiones, capaces de proporcionar propulsión eólica en condiciones favorables, han señalado desde el Puerto en un comunicado.

El suministro fue efectuado por el 'Alisios LNG', gestionado por la empresa Axpo. Este buque especializado en el abastecimiento de gas natural licuado suministró 300 metros cúbicos de GNL al crucero, mediante una transferencia directa entre ambas embarcaciones.

Así, esta actuación supone un nuevo avance para el Puerto de Málaga en la oferta de servicios de suministro de combustibles alternativos y amplía su experiencia en las distintas modalidades de abastecimiento de GNL a buques.

El recinto portuario ya había realizado en noviembre de 2023 su primer suministro de GNL a un crucero, el 'Silver Nova', mediante camiones cisterna. Posteriormente, en marzo de 2025, acogió la primera operación de suministro de GNL a un buque portacontenedores desde otro barco en el puerto, una maniobra realizada también por la compañía energética Axpo al buque de MSC Cargo.

Además, en septiembre de 2025, el Puerto de Málaga fue escenario del primer suministro de gas natural licuado de origen renovable (bio-GNL) a un portacontenedores, el 'MSC Gabon', también mediante una operación 'ship to ship'.

Estos hitos se suman a los suministros periódicos de GNL que se realizan desde 2020 en la conexión marítima entre Málaga y Melilla, a través del buque 'Rusadir', de Baleària.

UN PUERTO PREPARADO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL SECTOR MARÍTIMO

Han valorado que la incorporación de nuevas modalidades de suministro permite al Puerto de Málaga "responder a las necesidades de una flota cada vez más diversa y a la creciente demanda de soluciones energéticas alternativas en el transporte marítimo".

Esta actividad se enmarca en la iniciativa Puerto Verde, con la que la Autoridad Portuaria promueve la sostenibilidad, la eficiencia energética y la transición hacia combustibles con menor impacto ambiental.

Por último, han destacado que, con esta nueva operativa, Málaga continúa consolidando su capacidad para prestar servicios especializados de suministro de GNL, reforzando su posicionamiento como enclave estratégico en el Mediterráneo y contribuyendo a la evolución del sector marítimo hacia modelos de navegación más eficientes.