El Puerto de Málaga refuerza sus vínculos comerciales con el sector frutícula de Chile y explora nuevas conexiones

Delegación del Puerto de Málaga desplazada a Chile. - AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Málaga ha realizado una acción comercial en Chile entre los días 24 y 28 de septiembre con el objetivo de reforzar sus relaciones con el sector exportador de fruta fresca del país y explorar nuevas oportunidades para la llegada de productos hortofrutícolas procedentes de Sudamérica a través del puerto malagueño.

Durante la misión, la delegación integrada por el director de la Autoridad Portuaria de Málaga, José Moyano; el jefe de Relaciones Internacionales, Comercial y Marketing del organismo, Alejandro Martínez, y el director de Noatum Málaga, César Cegarra, ha mantenido en Santiago encuentros con empresas exportadoras, operadores logísticos y navieras con actividad en el corredor Chile-Europa.

El objetivo de las reuniones, informa la autoridad portuaria a través de un comunicado, ha sido "conocer las necesidades" del sector frutícula chileno y latinoamericano, además de "presentar las posibilidades del puerto de Málaga como punto de entrada y distribución de productos hortofrutícolas en el mercado europeo".

La agenda se ha completado con un encuentro institucional en la Residencia de la Embajadora de España en Chile, Laura Oroz Ulibarri, con el respaldo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España.

Posteriormente, la delegación ha recorrido distintos puntos de la Región Metropolitana de Santiago para conocer la actividad de empresas vinculadas al sector frutícola y logístico y analizar oportunidades para generar nuevos flujos comerciales con Europa.

CONTINUIDAD A LOS CONTACTOS INICIADOS EN MARZO

La acción comercial da relevo a los contactos iniciados el pasado mes de marzo, cuando una delegación del Puerto de Málaga realizó una primera visita dirigida al sector agroexportador chileno.

El puerto de Málaga ha indicado que "Chile se incorpora así a la estrategia comercial que la Autoridad Portuaria desarrolla en mercados de largo recorrido con potencial para el tráfico de productos perecederos y hortofrutícolas".

La ampliación en 2026 de la actividad comercial a Chile se ha sumado a otros mercados al otro lado del Atlántico, como son los de Perú y Costa Rica, con relaciones comerciales asentadas desde hace años.

"El sector hortofrutícola constituye uno de los ámbitos prioritarios de esta estrategia debido a las necesidades específicas de conservación y rapidez que requiere el transporte de mercancías perecederas", asegura la Autoridad Portuaria.

En este contexto, ha indicado que trabaja junto a las empresas de la comunidad portuaria para ofrecer soluciones logísticas adaptadas a los operadores internacionales.

4.300 CONTENEDORES REFRIGERADOS EN 2025

La Autoridad Portuaria ha destacado asimismo la posición del puerto como "nexo entre las principales rutas atlánticas y mediterráneas", así como su operativa durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Sus conexiones por carretera y ferrocarril con nodos logísticos y centros de distribución permiten ampliar su área de influencia.

Esta apuesta se desarrolla además en un contexto de crecimiento del tráfico de mercancía refrigerada. Durante 2025 se movieron en el Puerto de Málaga 4.300 contenedores refrigerados, frente a los 3.027 registrados en 2024, lo que supone un incremento de alrededor del 42%.

El aumento ha ido acompañado de un crecimiento de la capacidad disponible en los servicios marítimos que conectan Málaga con países exportadores de Latinoamérica, según ha señalado la Autoridad Portuaria.

El Puerto de Málaga dispone de 42.000 metros cuadrados de superficie de almacenamiento, 723 metros de longitud de muelle, hasta 16 metros de calado y 1.200 conexiones para contenedores refrigerados.

A estas instalaciones se suma el servicio Reefer Fast Track, destinado a agilizar el acceso de los contenedores frigoríficos al recinto portuario, y un Punto de Inspección Fronterizo con capacidad para operar los siete días de la semana mediante la coordinación de los distintos agentes de la cadena logística.

El organismo ha indicado que "continúa trabajando para consolidar las conexiones existentes y generar nuevas oportunidades comerciales" en los mercados de origen mediante el contacto con productores, exportadores, navieras y operadores logísticos.