El Puerto de Motril (Granada) alcanza un nuevo récord en exportación con una operativa de 55.000 toneladas

Operativa TMG. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Terminal Marítima Granada ha protagonizado el pasado 13 de marzo la mayor operativa de exportación registrada hasta la fecha en el Puerto de Motril, con la carga de 55.000 toneladas de áridos y mineral yeso con destino a África.

Esta operación se completó en tan solo dos días, marcando un ritmo operativo sin precedentes en la dársena motrileña, según ha detallado la Autoridad Portuaria de Motril.

Este hito supera los registros anteriores y, a juicio de la Autoridad Portuaria, pone de manifiesto la "capacidad, eficiencia y compromiso del equipo humano y técnico del operador, consolidando al Puerto de Motril como una infraestructura altamente competitiva en el tráfico de graneles sólidos".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado esta operativa, destacando que "este récord demuestra que el Puerto de Motril está plenamente preparado para responder a las exigencias del mercado internacional".

"La rapidez en las operaciones no solo mejora nuestra competitividad, sino que reduce costes logísticos para nuestros clientes, algo clave en el contexto actual", ha agregado.

Por su parte, desde Terminal Marítima Granada se ha subrayado la importancia del factor tiempo en este tipo de operativas.

"Cuando un cliente fleta un buque, no es lo mismo tenerlo operando tres días que dos. Reducir los tiempos de carga abarata el coste del flete y amplía las opciones logísticas. En un escenario internacional complejo, con el encarecimiento de los fletes debido a la situación geopolítica, lograr estos ritmos de carga es un factor claramente diferenciador", afirman.

Terminal Marítima Granada (TMG) ha logrado alcanzar rendimientos similares a los de otros puertos de referencia como Almería, lo que sitúa al Puerto de Motril en un nivel altamente competitivo dentro del sistema portuario.

Además, esta operación refuerza la confianza de las canteras del entorno, que continúan apostando por exportar sus productos a través del Puerto de Motril gracias a su fiabilidad y capacidad operativa.

Desde el inicio en 2019 de la exportación de mineral de yeso y hasta el pasado año, por los muelles del puerto han transitado un total de 697.250 toneladas.

El mayor volumen se registró en 2021 con 130.000 toneladas, seguido de 2025 (127.150 toneladas), 2024 (92.000), 2022 (90.000), 2023 (88.400), 2020 (88.000) y 2019 (81.700).

Para este año, el operador prevé que se pueden alcanzar las 250.000 toneladas, aproximadamente.