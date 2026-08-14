El Puerto de Motril (Granada) cerrará el verano de su temporada récord de cruceros con más de 47.000 pasajeros

Vista del crucero Norwegian Dawn con Motril y Sierra Nevada de fondo - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) afronta el tramo final de su temporada récord de cruceros con unas previsiones que confirman el creciente posicionamiento de la dársena granadina como escala de referencia en el Mediterráneo. Entre junio y septiembre, un total de 23 buques habrán realizado escala en el puerto, con más de 47.000 pasajeros y una cifra similar de tripulantes a bordo.

Así lo ha dado a conocer la Autoridad Portuaria en un comunicado, en el que señala que, pese al volumen de actividad previsto durante estos meses estivales, el verano se considera temporada baja para el tráfico de cruceros en el Puerto de Motril, ya que el mayor número de pasajeros se concentra habitualmente en primavera y otoño. Esta distribución contribuye a desestacionalizar la actividad turística y a extender los beneficios del turismo de cruceros a lo largo del año.

La Autoridad Portuaria destaca que el impacto de estas escalas trasciende la propia actividad portuaria y supone una importante inyección económica para Motril, la Costa Tropical y la provincia de Granada. Y es que la presencia de miles de cruceristas y miembros de las tripulaciones se traduce en un incremento de la actividad de restaurantes, comercios, taxis, empresas de transporte, servicios turísticos, visitas culturales y establecimientos vinculados al ocio, además de contribuir a reforzar la imagen del destino y favorecer futuras visitas.

La llegada de cruceros en diferentes épocas del año permite, además, repartir este impacto económico y turístico más allá de los meses tradicionalmente asociados a una mayor afluencia de visitantes.

"Los datos de este verano demuestran que el turismo de cruceros es un activo cada vez más importante para el puerto y, sobre todo, para nuestro destino. Cada escala significa un mayor conocimiento de Motril, la Costa Tropical y Granada", ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes.

TURISMO SOSTENIBLE

García Fuentes ha subrayado además que el objetivo de la Autoridad Portuaria de Motril es fomentar un turismo sostenible que no masifique el territorio, sino que lo disfrute desde una experiencia positiva que le anime a regresar. "El crucerista es también un potencial visitante que proyecta la imagen de Motril y Granada y una excelente vía para fomentar el turismo durante la temporada baja en el destino", expone.

Un total de 23 buques habrán elegido Motril durante el periodo estival, destacando especialmente el Norwegian Dawn que, con 18 escalas previstas, será el barco con mayor presencia en el puerto y, por tanto, también el que más visitas acumulará durante los meses de verano.

La temporada de cruceros se inició el pasado mes de abril y se prolongará hasta noviembre. Cuando concluya, el Puerto de Motril habrá contabilizado 68 escalas, 123.997 pasajeros y 53.660 tripulantes, consolidando así un ejercicio histórico para el tráfico de cruceros y confirmando la tendencia ascendente registrada en los últimos años.

Para la Autoridad Portuaria de Motril, estas cifras ponen de manifiesto el valor estratégico del turismo de cruceros como elemento de diversificación económica y turística, especialmente por su capacidad para generar actividad en temporada baja.