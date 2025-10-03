El Puerto de Motril (Granada) crece un 10,66% en el tráfico de mercancías y consolida la tendencia de los últimos años

MOTRIL (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril, en la costa de Granada, ha cerrado el acumulado de mercancías hasta el mes de septiembre con un crecimiento del 10,66 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 2.176.104 toneladas movidas en sus instalaciones.

El análisis por tipo de tráfico revela que la mayor subida corresponde al granel líquido, con un incremento del 18 por ciento, impulsado por la actividad vinculada a productos energéticos. Le sigue la mercancía general, que registra un crecimiento del 14,4 por ciento, consolidando la diversificación y el dinamismo comercial del enclave portuario.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado en una nota de prensa que estos resultados "demuestran la confianza de las empresas en Motril y en el papel estratégico del puerto como motor económico de la provincia de Granada, generador de empleo y nuevas oportunidades para el tejido productivo".

También ha indicado que "los datos confirman que vamos en la buena dirección. Nuestro objetivo ahora es seguir diversificando tráficos para consolidar e incrementar la actividad import-export, convirtiendo a Motril en un puerto aún más competitivo y generador de oportunidades para las empresas".

En este contexto, el Puerto de Motril ha afianzado su posición estratégica en el sistema portuario español al "mantener un crecimiento sostenido en el tráfico de mercancías durante los últimos tres años en el período comprendido entre enero y septiembre". Así, en 2023, el recinto portuario registró un incremento durante los primeros nueve meses respecto al mismo periodo de 2022, alcanzando cifras cercanas a los dos millones de toneladas. Este crecimiento se apoyó principalmente en el impulso de los graneles sólidos y el dinamismo de las exportaciones procedentes de la provincia de Granada.

Los datos de 2022 ya reflejaban esa tendencia positiva, que se consolidó de forma destacada en 2023, situando al Puerto de Motril entre los de mayor crecimiento porcentual de España. En 2024, los números volvieron a confirmarlo, mientras que en 2025 el incremento hasta septiembre ya se sitúa en el 10,6 por ciento y 2,1 millones de toneladas respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Con estas cifras, el Puerto de Motril reafirma su papel como motor logístico y económico, fortaleciendo las conexiones comerciales con el norte de África y ampliando su proyección internacional, han incidido desde la Autoridad Portuaria este viernes.