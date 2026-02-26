El Puerto de Motril (Granada) prevé un 2026 récord con 73 escalas y más de 126.000 cruceristas

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) afronta el año 2026 con la mejor previsión de su historia en el tráfico de cruceros, con un total de 73 escalas previstas, 126.746 plazas de pasajeros y 55.403 tripulantes.

Con ello, el destino granadino alcanzará cifras récord en sus dos décadas de trayectoria en este sector. Este crecimiento se ve reforzado por 12 nuevas escalas, un indicador que confirma el creciente interés de las principales navieras internacionales por el destino, así como el atractivo de la ciudad de Motril y su entorno como puerta de entrada a la Costa Tropical y a la provincia de Granada.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha valorado estas cifras y ha destacado que "2026 será un año excepcional y récord para el turismo de cruceros en el Puerto de Motril", que se ha "consolidado como un destino de referencia, tanto por el número de escalas como por la capacidad de pasajeros".

La ubicación estratégica del puerto permite a los cruceristas acceder a una amplia variedad de enclaves turísticos singulares, evitando la masificación y contribuyendo a distribuir los beneficios económicos y sociales del turismo.

Entre los destinos accesibles, además de la propia ciudad de Motril, donde se quedan más del 70 por ciento de los pasajeros, destacan la ciudad de Granada, La Alpujarra, La Alhambra, así como otros municipios de la Costa Tropical como Salobreña, Almuñécar y Vélez de Benaudalla.

Asimismo, el área de influencia del puerto incluye destinos de la provincia de Málaga, como Nerja y Frigiliana.

"Este enfoque favorece un modelo turístico equilibrado que evita la concentración, mejora la experiencia del visitante y maximiza el impacto positivo del turismo de cruceros en el empleo y la economía", ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, que ha cifrado en 30 millones el impacto que tendrá esta temporada.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha subrayado la importancia que supone este tipo de turismo para la ciudad, donde "cada escala es una oportunidad real" para el tejido social y empresarial, pero también una oportunidad para mostrar al mundo la historia, cultura y gastronomía local, ha expuesto.

NORWEGIAN DAWN

Uno de los buques más fieles al puerto será el Norwegian Dawn, de la compañía Norwegian Cruise Line, que realizará 28 escalas entre el 21 de abril y el 28 de octubre de 2026, con una presencia semanal a partir del 29 de abril.

Este buque, con capacidad para aproximadamente 2.300 pasajeros y cerca de 1.000 tripulantes, destaca por su completa oferta de ocio, restauración y alojamiento premium.

José García Fuentes ha señalado que "la apuesta continuada de navieras internacionales y la fidelidad de buques como el Norwegian Dawn demuestra la confianza en el Puerto de Motril y refuerza nuestro posicionamiento como destino competitivo, sostenible y de calidad en el Mediterráneo".

Finalmente, el presidente ha reafirmado el compromiso de la Autoridad Portuaria con el crecimiento del sector: "Seguiremos trabajando junto a las instituciones, el sector turístico y las navieras para consolidar este crecimiento, atraer nuevas escalas y maximizar el impacto positivo del turismo de cruceros en nuestro territorio".

El Puerto de Motril mantiene acuerdos con la Universidad de Granada para la realización de un estudio del impacto socioeconómico de los cruceros en el destino y otro sobre la planificación del turismo sostenible de los cruceros en el puerto, que incluirá un inventario de recursos turísticos patrimoniales, naturales y culturales, la evaluación de la capacidad de carga turística de los destinos cercanos, el diagnóstico de accesibilidad y la oferta de actividades orientadas a los cruceristas.