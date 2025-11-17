El puerto de Motril (Granada) recibe la primera escala del lujoso crucero Seabourn Encore

MOTRIL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) ha recibido la primera escala del crucero Seabourn Encore, uno de los buques más prestigiosos de la naviera Seabourn Cruises, con más de medio millar de pasajeros a bordo --la mayoría estadounidenses-- y a cuyo capitán se le ha entregado una metopa por parte del presidente de la Autoridad Portuaria.

Procedente de Cartagena y con destino, el crucero realiza un exclusivo itinerario por el Mediterráneo que incluye Civitavecchia (Italia), Ajaccio (Córcega), Alghero (Cerdeña), Puerto Mahón (Menorca), Ibiza, Cartagena, Motril, Ceuta y Lisboa.

La operativa en Motril ha sido atendida por el consignatario Motril Shipping. "Para nosotros es importante porque el 72 por ciento de los pasajeros optan por visitar la ciudad de Motril, gracias a los autobuses lanzadera que ponen a su servicio el puerto y el ayuntamiento. El 28 por ciento restante sale en excursiones programadas a Granada, Alpujarras, Valle de Lecrín, Vélez de Benaudalla y Almuñécar, en la Costa Tropical", ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

El Seabourn Encore, construido en 2016, tiene una eslora de 213 metros y 6,5 de calado máximo. Con motivo de esta primera escala del buque, aunque la séptima de Seabourn en Motril, se ha celebrado el tradicional acto de entrega de metopa.

Para favorecer la movilidad entre el buque y el núcleo urbano, el Puerto y el Ayuntamiento de Motril han puesto a disposición de los cruceristas cinco autobuses lanzadera que conectan el muelle del Dique con la ciudad.