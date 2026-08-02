El Puerto de Sevilla avanza en la construcción de la nueva playa de vías a la altura de Palmas Altas

Archivo - Imagen de recurso del acceso prinicipal de la sede de la Autoridad Portuaria de Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) avanza en la construcción de la nueva playa de vías a la altura de Palmas Altas. El proyecto consiste en la construcción de tres vías para albergar trenes de hasta 750 metros de longitud, que permitirán realizar el cruce de los mismos en este apartadero evitando realizar los de las composiciones ferroviarias en la estación de La Negrilla, para ganar en competitividad, con la consiguiente reducción de tiempos en los accesos y las salidas del recinto portuario.

El proyecto, diseñado por Idom Consulting Engineering, fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Magtel Operaciones SLU, Extraco, Construccións e Proxectos por 6.489.930 euros (IVA incluido), en el marco del Programa Plurirregional de España 21/27 (PPE 2021/2027), y con fecha de finalización prevista de 31 de diciembre de 2026, tal como informan desde la Autoridad Portuaria.

Esta actuación refuerza las conexiones del Puerto de Sevilla con la Red Transeuropea de Transporte, de la que forma parte del nodo prioritario ('Core Network'), por lo que uno de los condicionantes principales del proyecto es que las vías de apartado diseñadas satisfagan los requisitos de las especificaciones técnicas de interoperabilidad europeas.

Al respecto, entre las últimas actuaciones para una mayor competitividad del transporte ferroviario, la Autoridad Portuaria finalizó el pasado año la construcción del nuevo ramal de 1,9 kilómetros de longitud hasta la entrada de la terminal del Aldeport.

Esta infraestructura, situada también en la Dársena del Cuarto, transcurre en paralelo a la lámina de agua y aproxima el anillo ferroviario al muelle y a los almacenes logísticos.

En este sentido, el Puerto de Sevilla dispone de un anillo ferroviario que rodea todo el perímetro (alrededor de 30 kilómetros de vías) y facilita el transporte terrestre entre las terminales marítimas y muelles públicos.

Además, cuenta con una terminal ferroviaria integrada en la Dársena del Batán, concretamente en el Muelle del Centenario, que puede prestar servicio a trenes hasta a cinco trenes a la vez.