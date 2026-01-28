El Puerto de Sevilla crece un 3% en tráfico de mercancías en 2025 hasta superar los 4,4 millones de toneladas

Actividad portuaria en el Muelle Norte del Puerto de Sevilla. - APS

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla ha crecido un 3% en el tráfico de mercancías en 2025 hasta superar los 4,4 millones de toneladas, por lo que el año ha sido calificado de "favorable", tanto por el incremento de la actividad portuaria, "como por los nuevos desarrollos empresariales, que suman más de 100.000 metros cuadrados otorgados en concesión".

Por un lado, el movimiento de mercancías ha experimentado una subida del 3,43% respecto al año anterior, hasta situarse en 4,42 millones de toneladas impulsadas, en especial, por la evolución favorable de los fertilizantes, de las chatarras de hierro y del contenedor, detalla la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) en una nota de prensa.

Por otro, la superficie otorgada en concesión ha superado los 100.000 metros cuadrados. Entre las nuevas concesiones tramitadas, destacan las ampliaciones de las terminales portuarias al sur; el desarrollo de la península del Cuarto que albergará una planta de biogás y otra dedicada al reciclaje y tratamiento de residuos; y la expansión de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) con nuevas naves.

"Esta apuesta empresarial evidencia el alto grado de compromiso de la Comunidad Portuaria y refuerza la competitividad del puerto sevillano". En cuanto al ámbito económico, las previsiones de cierre sitúan 2025 como "año récord" para la Autoridad Portuaria de Sevilla, con un importe neto de la cifra de negocio de 23,9 millones de euros y beneficios de explotación de 4 millones.

En lo que a la inversión pública se refiere, ha rondado los 6 millones de euros destinados a proyectos para favorecer la digitalización y la ampliación de las infraestructuras ferroviarias; así como para dotar con mayor capacidad la infraestructura eléctrica de la margen izquierda de la dársena, lo que favorecerá desarrollos como el distrito urbano portuario y la instalación de nuevas empresas en la dársena del Cuarto.

LÍDER EN FERTILIZANTE

Por tipo de mercancías, crecen un 8,14% los graneles sólidos. Dentro de este grupo repuntan los abonos naturales y artificiales, que alcanzan las 608.800 toneladas (+12,9%), el mejor resultado en los últimos diez años. Estos datos consolidan al Puerto de Sevilla como líder nacional en importación de fertilizantes, y lo afianzan como "nodo logístico para el sector" por sus instalaciones, y experiencia y valor añadido que aportan a las mercancías los operadores.

Asimismo, dentro de los graneles sólidos, también despuntan las chatarras del hierro con un incremento de casi un 19,3%, lo que suponen 476.700 toneladas movidas en 2025. Esta mercancía, se destina a las dos plantas siderúrgicas del área de influencia del Puerto, situadas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Respecto a los graneles líquidos, descienden un 8,6%, hasta las 519.000 toneladas, debido a la bajada experimentada por los aceites y grasas. A pesar de esta cifra, 2025 se mantiene como la segunda mejor anualidad de la última década para este tipo de tráfico.

MÁS MEDIOS Y CAPACIDAD LOGÍSTICA

Durante 2025 se sentaron las bases de nuevos desarrollos que potenciarán el crecimiento y la competitividad portuaria. Las ampliaciones de Sevitrade y Aldeport, dos de los grandes operadores logísticos de Sevilla, modernizarán las instalaciones portuarias con nuevas naves y tanques para líquidos, en especial, dedicados a optimizar el transporte de productos agroalimentarios.

Además, la entrada de Estibadora Sevillana en el capital de Euroports Carbón Puerto ha reforzado la capacidad operativa de esta última, al incorporar medios técnicos e infraestructuras en el Muelle de Norte.

EFECTO PACHUCA

El tráfico del contenedor evoluciona ligeramente al alza, sobre todo tras la incorporación de una nueva línea marítima semanal que conecta Sevilla con el archipiélago Canario. En total, la Terminal Marítima del Guadalquivir movió 1,1 millones de toneladas (+1,37%) y 156.644 TEU (+2,83%).

En septiembre, la naviera CMA CGM intensificó su presencia en el Puerto de Sevilla con la puesta en servicio del buque CT Pachuca entre Sevilla - Canarias. Ahora, son cinco las conexiones marítimas semanales con las islas, tres ofrecidas por CMA CGM y dos por Boluda Lines.

Como plataforma sincromodal, el Puerto de Sevilla registró un aumento del 7% en el número de buques, hasta 991, y un crecimiento del 4,5% el GT (arqueo bruto). Por el contrario, desciende el número de trenes un 13% con 975 convoyes.