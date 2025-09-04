El Puerto de Sevilla refuerza su conexión con Canarias con un nuevo servicio marítimo semanal

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla ha anunciado que "reforzará" su conexión con Canarias con un nuevo servicio marítimo semanal de la naviera CMA CGM que comenzará a operar el próximo 20 de septiembre con la incorporación del portacontenedores Pachuca, con salida los sábados hacia el archipiélago, lo que supondrá "un aumento de la capacidad, frecuencia y flexibilidad de los tráficos con el archipiélago".

Según ha informado el Puerto en una nota, la nueva línea ofrece también conexión directa en tren con Continental Rail entre la terminal de contenedores y Madrid y Bilbao.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha señalado en una nota que gran parte del tráfico sevillano, en torno al 25%, pasa por las Islas, al tiempo que ha apostillado que la iniciativa "ha permitido ampliar a cinco el total de conexiones marítimas entre Sevilla y Canarias".

En concreto, CMA CGM ofrece tres de estas cinco conexiones semanales: martes, viernes y, ahora, los sábados. Los buques que prestan el servicio son el Andalucia Express y el Canarias Express, con capacidad para albergar carga rodada y contenerizada; y el portacontenedores Pachuca. Este último tiene una capacidad de 420 TEU e incorporará un itinerario con salida desde Sevilla los sábados, con escala los martes en Las Palmas de Gran Canarias y los miércoles en Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, Boluda Lines cuenta con dos salidas Sevilla - Canarias, una los miércoles a través del buque Verónica B; y otra los viernes en los portacontenedores Carlota B o Meandi.