Sale a licitación la tercera fase de rehabilitación del Cable Inglés de Almería por 1,25 millones de euros

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha sacado a licitación la tercer fase de las obras de rehabilitación del cargadero de mineral El Alquife, más conocido como El Cable Inglés, por un importe de 1.254.153 euros (IVA incluido) y un periodo de obras de un año.

La actuación, que se financia con ayudas del programa del 2% Cultural del Gobierno, se basará fundamentalmente en reparar, consolidar y mejorar la estructura del cargadero como bien inmueble histórico-artístico sobre el que ya se han realizado dos obras de recuperación, la segunda de ellas hace casi tres años cuando se inauguró su pasarela peatonal y mirador en altura como nuevo atractivo para la ciudad.

El proyecto, consultado por Europa Press, es el resultado de la inspección aérea realizada sobre los pilotes y los elementos del sistema de cimentación del muelle de carga, que se adentra 110 metros en el mar. La APA ya licitó los servicios de asistencia técnica y dirección de obra por casi 100.000 euros.

Las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto las patologías, fundamentalmente por corrosión ambiental y marina, que afectan a la zona de salpicaduras emergida del conjunto compuesto por los pilotes, las vigas de arriostramiento y las cartelas que atan las cabezas de los pilotes a los pilares de la estructura del muelle.

Para ello, se contempla la reparación de la parte superior de la estructura que sostiene las vigas del muelle --las cabezas de los pilotes-- y el refuerzo de las vigas que unen los pilotes entre sí --vigas de arriostramiento-- para que las cargas se repartan adecuadamente y resistan esfuerzos adicionales.

Del mismo modo, se prevé el refuerzo de las cartelas de enlace, esto es, de las piezas triangulares que refuerzan las uniones entre las vigas y los pilares; y la renovación del sistema de conservación y protección de la estructura del muelle, lo que en este caso puede incluir tratamientos anticorrisivos para paliar los efectos del mar.

De otro lado, la obra también renovará el sistema de protección de los pavimentos de madera del nivel 2 y se revisará el sistema de fijación de los tablones del pavimento, raíles de ferrocarril y entrepaños de las barandillas del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

INSPECCIÓN SUBMARINA

La tercera fase del cargadero de mineral El Alquife de Almería es fruto de la inspección realizada sobre la estructura del muelle en noviembre de 2023, y en particular, sobre los elementos estructurales del nivel 1 del muelle de carga, que conforma el sistema de cimentación del cargadero. Dicha inspección reveló 18 de los 72 pilotes que sustentan el Cable Inglés bajo el mar están en "muy mal estado".

En concreto, fue un equipo de buzos profesionales los que, por solicitud de la APA, realizó una inspección de las bases del cargadero para conocer el estado de la cimentación de la estructura, que se asienta sobre pilotes de acero rellenos de hormigón hincados en el lecho marino, entrelazados con tirantes y arriostrados con vigas de acero que emergen y atan las cabezas o parte superior de los pilotes a la estructura emergente.

Si bien el informe señala que el estado general de la cimentación del Cable Inglés es "bastante bueno" para su edad, nivel de corrosión y falta de protección galvánica, entre otros aspectos, hay elementos que presentan un peor estado, en concreto, lo que se sitúan en la zona de salpicaduras y donde la agitación marina y las corrientes de marea "tienen una mayor incidencia".

Con ello, el informe ya recomendaba actuar especialmente en la zona de levante y la zona frontal, donde se divisaron nudos, pilotes y vigas que se entrelazan bajo el mar cuyo estado es "muy malo o malo". Para

El estudio instaba así a proteger los nudos nuevamente, sustituir el mortero de protección de la antigua reparación por otro nuevo e instalar un sistema de protección galvánica.

El cargadero supone una obra de ingeniería concebida en su origen como medio de transporte, almacenaje y embarque del mineral procedente de las minas de hierro de Alquife (Granada) por vía marítima.

Esta estructura, diseñada como un muelle de agua profunda, permitía el arranque de buques de gran tonelaje, un sistema de almacenaje mineral, que al encontrarse a gran altura, posibilitaba la descarga por la acción de la gravedad.