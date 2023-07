Santana destaca la importancia de colaborar con Ayuntamiento para sacar adelante proyectos que acerquen Huelva al puerto

HUELVA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH), Alberto Santana, ha destacado la "importancia" de la colaboración del Ayuntamiento de la capital para "ir de la mano" y sacar adelante los proyectos Puerto-Ciudad, como es el caso de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) para "lo que es fundamental que no exista mucha burocracia con las licencias" para "continuar generando riqueza y empleo".

Así lo ha manifestado Santana en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que ambas instituciones "tienen que ir de la mano", toda vez que ha señalado que la comisión creada en junio "está muy viva" y habrá reuniones "cada mes a nivel político y técnico", así como que los técnicos "se verán las veces que sean necesarias" para "empezar con los proyectos del Muelle de Levante, Muelle del Tinto y la ZAL".

El presidente del Puerto ha recordado que la primera reunión con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "se produjo dos semanas después de constituirse el Ayuntamiento" para crear la Comisión Puerto-Ciudad y que, durante la misma, la alcaldesa pidió "varias cosas", al tiempo que se ha mostrado "extrañado" de que "durante cuatro años no hubiera habido ninguna reunión entre el Ayuntamiento de Huelva y el Puerto".

"Me consta que Pilar Miranda, entonces presidenta del Puerto de Huelva, intentaba concretar esas reuniones pero desde el Ayuntamiento no se ponían", ha dicho antes de remarcar que "ahora no hemos tardado tanto".

En este punto, ha reiterado que es "necesario" ir "de la mano" en el proyecto del Muelle de Levante, así como con la ZAL, "que está en término municipal de Huelva" y que, ahí el Puerto "traerá empresas para que se instalen", pero que "se necesita", porque "es fundamental, que "no exista mucha burocracia, sobre todo con las licencias".

"Y la alcaldesa nos ha dicho que no nos preocupemos, porque ese tipo de proyectos son fundamentales, sobre todo por la creación de puestos de trabajo que supone y que, en el momento que se presenten, intentará agilizar las licencias para que estén lo antes posible", ha explicado.

En este punto, el presidente del Puerto ha destacado que "después hay otros proyectos", que "quizás puedan parecer menores", pero que "también son importantes" como, por ejemplo, el de unificar las dos partes del Muelle del Tinto --cortado en la actualidad al estar atravesado por una carretera--.

"Hay una parte que está en el puerto y hay una parte que está en la ciudad, y lo que queremos es unirlo por la parte de arriba para que los ciudadanos puedan pasear por la zona alta de ese puente y llegar hasta el río Odiel para contemplar las Marismas del Odiel, que son espectaculares y Reserva de la Biosfera", ha subrayado.

MONUMENTO A COLÓN Y MUELLE DE THARSIS

Con respecto a otros proyectos relacionados con la recuperación y mejora del patrimonio, Santana ha explicado que "vendrán más" y que "incluso ya hay otras en marcha" como la pavimentación del Monumento a Colón, "que pasa de 6.000 metros cuadrados a 12.000 milímetros cuadrados", dónde la APH ya ha adjudicado una obra para aparcamientos en aquella zona con la que "se conseguirán en torno a 140 o 150 aparcamientos".

En cuando al Muelle del Tharsis, que cuenta con una inversión de 5,2 millones de euros y "el plazo de ejecución era en torno a 24 meses", ha recordado que "ya está en marcha" y que "lo primero que se ha hecho con esa inversión es darle seguridad al muelle" ya que "tenía problemas de seguridad y de estructura" y la actuación actual es "para garantizar la estructura y la consolidación del puente y que no tenga ningún tipo de problema".

"Una vez hecho eso, después pasaremos a una segunda fase que será permitir que se acceda al puente --con entrada por Aljaraque--, porque con esta primera obra no se puede acceder al puente porque faltan barandillas. Falta, por tanto, generar la accesibilidad al puente. Eso se da una segunda fase en la que ya se da un importe inferior a los 5,2 millones de euros y con la que se conseguirá que los ciudadanos de toda la provincia tengan una zona de acceso para que puedan disfrutar también del paraje natural de Marisma del Odiel".