La temporada de cruceros en el Puerto de Motril cierra con cerca de 41.000 pasajeros y récord de escalas

MOTRIL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El ejercicio 2025 ha supuesto un hito histórico para el turismo de cruceros en el Puerto de Motril, en la costa de Granada, que se consolida como un destino de referencia tanto por el volumen de pasajeros como por el crecimiento sostenido en el número de escalas. A lo largo del año se han registrado 40.636 pasajeros de cruceros y 20.765 tripulantes, lo que eleva la cifra total de visitantes hasta 61.401 personas.

Uno de los datos más destacados del año es el récord de 42 escalas, el mayor número registrado en los últimos 20 años, lo que representa un incremento del 10,5 por ciento respecto a 2024, según ha informado el Puerto de Motril en una nota de prensa este martes.

Especial relevancia adquieren las doce nuevas escalas, "un indicador muy positivo que confirma el creciente interés de las navieras por Motril y el amplio margen de crecimiento del destino", ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes. La ocupación media de los buques durante 2025, por otra parte, ha alcanzado el 88,74 por ciento, un dato que mantiene la tendencia del ejercicio anterior.

En cuanto al perfil de las compañías, las navieras de lujo y premium concentran el 66,66 por ciento de las escalas, reforzando la estrategia del puerto de Motril como destino boutique, sostenible y de alto valor añadido. Asimismo, por tercer año consecutivo, los grandes buques con más de 2.000 pasajeros representan el 35,71 por ciento de las escalas (15), "guardando un equilibrio entre volumen de visitantes y calidad turística".

Entre las navieras de lujo fidelizadas que han operado en el puerto destacan Star Clippers, Oceania Cruise Lines, Regent Seven Seas Cruises, SeaDream Yacht Club y Seabourn, han detallado desde la Autoridad Portuaria de Motril.

El impacto del turismo de cruceros se refleja de manera directa en el territorio y en la diversificación de la oferta turística. Del total de pasajeros, el 62,92 por ciento permaneció en Motril, principalmente mediante el uso de lanzaderas habilitadas por el ayuntamiento y el puerto, mientras que el 37,08 por ciento restante realizó excursiones organizadas por las provincias de Granada y Málaga. "Estos datos ponen de manifiesto el impacto positivo del turismo de cruceros en la economía provincial y su capacidad para distribuir flujos turísticos de manera equilibrada".

La teniente de alcalde de Promoción Turística de Motril, María Angeles Escámez, ha destacado la importancia estratégica del turismo de cruceros como motor clave para el comercio local y la economía de la ciudad, subrayando que "la llegada de cruceristas supone un impulso directo para sectores como la hostelería, el comercio y los servicios".

Asimismo, ha señalado que "este tipo de turismo contribuye a la proyección de Motril como destino atractivo en el Mediterráneo, generando empleo, dinamizando el tejido empresarial y favoreciendo que muchos visitantes regresen posteriormente".

El precio medio del pasaje se situó en 10.677 euros, condicionado por el peso de los segmentos luxury, premium y expedición. El impacto económico directo, derivado del gasto de bolsillo de los cruceristas, alcanzó los 3.432.977 euros, cifra que se incrementa notablemente al incorporar el resto de gastos asociados a la operativa portuaria y turística.

En términos de empleo, cada escala genera una media de 93 puestos de trabajo directos, lo que refuerza el papel del turismo de cruceros como motor económico y social para el entorno.

Las previsiones para 2026 apuntan a un nuevo salto cuantitativo y cualitativo para el Puerto de Motril. Para la próxima temporada se espera la llegada de 120.349 pasajeros a bordo de 69 escalas, de las que 41 corresponden a buques de más de 2.000 pasajeros y diez serán nuevas escalas que refuerzan la proyección internacional del destino. Se calcula que el impacto económico estimado asciende a 10,3 millones de euros.

"Con estos resultados y las excelentes perspectivas para 2026, el Puerto de Motril reafirma su posicionamiento estratégico dentro del turismo de cruceros, apostando por un modelo que combina crecimiento, sostenibilidad y valor añadido para el territorio, y consolidándose como un enclave competitivo y atractivo dentro del Mediterráneo occidental", ha indicado García Fuentes.